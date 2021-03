El Gobierno nacional descartó la suspensión de las clases pese al aumento de los contagios

Ayer, durante el anuncio de las medidas restrictivas, el Gobierno remarcó que la educación presencial será una prioridad ante una eventual segunda ola de coronavirus. Pese al aumento de los contagios, por ahora no habrá cierres de escuelas.

“Tomamos la decisión de priorizar la presencialidad cuidada en las escuelas. Hoy la evidencia nos muestra que las escuelas son un espacio seguro, donde no se está dando el aumento de los contagios en el país. Pero si queremos sostener la presencialidad, tenemos que tomar medidas restrictivas y de cuidado en otros ámbitos”, le dijo a Infobae Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional.

Ante la consulta respecto a ajustes en los protocolos, el funcionario señaló que por ahora no se piensa en modificaciones y cuestionó la voluntad de la Ciudad de Buenos Aires: “A diferencia de lo que planteó la Ciudad, sostenemos que no hay que relajar los cuidados. El distanciamiento de 1,5 metros, la ventilación de los ambientes, la higiene son instrumentos esenciales para que la presencialidad sea segura. De igual modo, todavía no recibimos ninguna propuesta de cambios”.

El gobierno porteño había adelantado su voluntad de flexibilizar el protocolo en algunos ítems. A partir de abril, quieren eliminar los ingresos escalonados para sumar tiempo en las aulas y que los chicos puedan comprar en los quioscos de los colegios. Incluso la ministra de Educación Soledad Acuña había deslizado la intención de disminuir el distanciamiento social para que haya más chicos en las aulas.

En las próximas horas, no habrá cierres escolares. En febrero, en una sesión del Consejo Federal de Educación, los ministros definieron que si es necesario, tras casi un año entero sin clases presenciales, los cierres escolares ya no serán masivos, sino localizados, en los distritos de mayor incidencia de casos, y por un tiempo breve.

En la conferencia que brindaron ayer el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Vizzotti, definieron a 45 distritos como los de mayor riesgo. Son los departamentos en alerta roja en los dos indicadores que monitorean las autoridades, tanto en la razón de los casos (el cociente de contagios de los últimos 14 días es superior a 1.20) y la incidencia (el número de casos es mayor a 150 por 100 mil habitantes).

La mayoría pertenecen a la provincia de Buenos Aires: Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, y Vicente López.

Luego, también integran ese grupo cinco departamentos de Santa Fe: Castellanos, Constitución, Rosario, San Lorenzo, San Martin Mayor y cuatro de Tucumán: San Miguel de Tucumán, Lules, Tafí Viejo, Yerba Buena. A todos esos se les suma Luis J. Fontana (Chaco), Tercero Arriba (Córdoba), Goya (Corrientes), Colón (Entre Ríos), Luján de Cuyo (Mendoza), Montecarlo (Misiones), San Juan capital, Deseado (Santa Cruz)

No obstante, en esos distritos por ahora tampoco el Gobierno recomendó que se tomen medidas restrictivas vinculadas a la educación. La decisión, llegado el caso, dependerá de cada gobernador, pero por ahora Nación no recibió ningún planteo para suspender la presencialidad. En esos casos, aclaran, el cierre tiene que ser por un lapso determinado y en la mínima unidad geográfica.

En las últimos días, el gobierno nacional lanzó la plataforma Cuidar Escuelas que pretende centralizar la información respecto a contagios de docentes y estudiantes, de burbujas aisladas y de cierres de escuelas. Todavía las provincias no avanzaron en la carga de datos.

