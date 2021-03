Hospital Regional: "No estamos en mejores condiciones para afrontar lo que se viene"

El Hospital Regional de Río Gallegos no está en las mejores condiciones para enfrentar el rebrote de casos (la denominada segunda ola) y la llegada de las nuevas cepas del coronavirus.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Rolando Nervi, del área de terapia intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos dijo "la situación en el Hospital está bastante delicada, si bien no estamos con una presión del sistema, en las últimas semanas se ha visto un incremento importante de internaciones por COVID y también de ingresos a terapia intensiva de pacientes que requieren tratamiento secundario a la enfermedad" y agregó "no estamos en mejores condiciones a lo que fue el inicio de la pandemia del 2020".

"Si comparamos un año con el otro te diría que después de haber transitado muchas situaciones difíciles, de haber aprendido un montón de cosas, de haber preparado a mucho personal, hoy estamos con menor cantidad de personal en las áreas que atienden patología COVID en relación a junio del año pasado" sostuvo Nervi, que aseguró que "no será fácil enfrentar las nuevas cepas y la llegada de la segunda ola, estamos en una situación desmejorada y estamos preocupados por esta situación".

"No hemos tenido como si pasó el año pasado, reuniones para prepararnos a lo que venía, este año no se ha dado ninguna reunión a pesar de que se está en conflicto con relación a los planteos del personal de enfermería, no hay soluciones a los inconvenientes que hay y los que van a venir" sentenció.

Si bien aclaró que no es partidario de volver a una "total restricción como fue la denominada fase 1 con cuarentena estricta" hay que hacer eje en cuidar a la población de mayores de 65 años, y planteó que puedan tener "horarios exclusivos" y permitiendo por otro lado "las actividades de los demás, como que los chicos vuelvan a clases".

"No es lógico que puedan estar en una confitería hasta las 3 de la mañana y que no puedan ir a clases" señaló el profesional médico, que agregó "lavarse las manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento son las medidas que hay que fortalecer porque sabemos que eso evita la enfermedad y los contagios. Las vacunas evitan las formas graves de la enfermedad, pero no evitan los contagios, y eso lo tenemos que entender".

"Como sociedad deberíamos priorizar qué es lo que más nos importa a futuro" aseguró, y sobre quienes son los que ingresan a la zona de terapia "son pacientes entre 55 y 60 años en promedio, aunque hemos tenido pacientes más jóvenes de 28 y 32 años" y continuó "frente a lo que pasa en otros lados, siempre tuvimos gente más joven internada".