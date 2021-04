Malestar por licitación obra de bacheo Ruta 3 tramo Caleta Olivia-Ramón Santos: "Vamos a pedir frenar la licitación"

El lanzamiento de una licitación por parte de Vialidad Nacional para tareas de bacheo en la Ruta Nacional N° 3, tramo Caleta Olivia-Ramón Santos, en el límite con la vecina provincia de Chubut generó sorpresa entre las autoridades provinciales, ya que dichos trabajos los encaró semanas atrás personal de Vialidad Provincial.

Se trata de la licitación pública 0012/2021 que ya salió publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves 22 de abril, y contempla un presupuesto de poco más de 300 millones de pesos. La tarea encomendada es “conservación mejorativa, bacheo y construcción de carpeta con mezcla asfáltica en caliente” según detalla la publicación, aunque curiosamente es el mismo trabajo que realizó semanas atrás el personal de Vialidad Provincial, ante el deterioro que presenta dicho tramo y ante los continuos planteos de los usuarios de que se mejore la transitabilidad por dicho sector.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Mauricio Gómez Bull, presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) dijo "en realidad vamos a pedir que se frene esta licitación porque la solución es la Autovía, no un plan de bacheo" y adelantó una próxima visita del titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta "a quien le vamos a plantear que no se siga adelante con esta licitación".

"La provincia y la gobernadora no ve con buenos ojos una obra de bacheo, acá la solución es la Autovía" y continuó "hay que darle una respuesta adecuada a la gente, y eso no es una obra de bacheo" y continuó "en muchas otras partes del país a CPC le han devuelto algunas obras viales, por lo que no entendemos porqué eso mismo no pasa en Santa Cruz".

Nación y Provincia habían acordaron que Vialidad Provincial realice las tareas de bacheo, pero ahora el ente vial nacional realizó una licitación. "De octubre a diciembre fuimos por 16 baches críticos y terminamos tapando 120. Ese tramo hay que hacerlo de nuevo. No da para más. Que vuelvan a llamar una licitación para un bacheo no es una buena respuesta a lo que necesitamos los santacruceños”, aseguró Gómez Bull.

"Saben perfectamente cómo está ese tramo y saben que la solución no es una obra de bacheo. Cada vez que tuvo oportunidad de reunirse, la gobernadora Alicia Kirchner ha planteado que hay que habilitar definitivamente la obra de la Autovía" y continuó "hoy es una decisión que tiene el Ministro Katopodis de resolver el tema por las presentaciones judiciales que hubo oportunamente y que le frenaron el avance de los trabajos a CPC".

Consultado sobre la llegada de Arrieta a Santa Cruz aseguró "en los próximos días estará llegando y ojalá venga con una decisión definitiva sobre este tema, y la solución sobre ese tramo es la Autovía", concluyó.