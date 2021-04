Ministra Córdoba: "Sin duda el sector turístico fue el más golpeado por la pandemia"

Desde el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Cruz se realiza un seguimiento de la situación de las unidades económicas de cada localidad, con el propósito de diversificar los alcances del programa Santa Cruz Protege anunciado por la gobernadora Alicia Kirchner para asistir a los sectores afectados por el parate que impuso la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Ministro de Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba, aseveró "estuvimos en la cuenca carbonífera, hay funcionarios del Ministerio que llegaron a Caleta Olivia y también El Calafate, es decir vamos siguiendo la realidad epidemiológica a nivel provincial sobre todo atendiendo el estado económico de las unidades económicas de toda la provincia".

"El Santa Cruz Protege está vigente desde agosto del año pasado, a partir de la reanudación de actividades se fue asistiendo de forma preferencial aquellos sectores que no pudieron retomar su actividad plena o que incluso no lograron una reanudación del 100 por ciento" señaló la ministra, que aseguró "en nuestro diagnóstico el sector más aquejado es el turístico, por el tema de las restricciones en la circulación y también por el impacto de muchas localidades ante el temor incluso de la gente que no quiere salir ni viajar".

"Hemos tenido una buena temporada en términos relativos, pero sin duda no ha sido suficiente" señaló la funcionaria provincial que puso en valor además los recientes convenios suscriptos con funcionarios nacionales "sobre los que trabajamos en tres ejes: aeropuertos, terminales de ómnibus y las unidades portuarias" y concluyó "son importantes los anuncios porque hacen a la puesta en valor de infraestructura que necesitaban un mejoramiento con obras concretas. En ese proceso estamos" sentenció.