EspacioMOMA: la gran artista Gisela Lepio realiza presentaciones en Río Gallegos

Nacida en pleno corazón del barrio Evita de Río Gallegos, desde sus 12 años cuando arrancó con el canto, Gisela Lepio, empezó a construir una carrera musical soñada. Con 20 años de una trayectoria musical que la llevó por todo el mundo, la artista que se encuentra en Río Gallegos está realizando una serie de presentaciones "a la gorra" para reencontrarse con el público de su querida ciudad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la destacada cantante riogalleguense aseguró "estoy reencontrándome, volviendo a establecer ese vínculo con la gente, con el público que siempre es tan importante para los artistas".

"La pandemia nos alejó mucho de los escenarios. No tuve durante la cuarentena un mal pasar y soy una agradecida por eso, pero no hubo shows y eso me alejo de ese contacto con la gente" explicó.

Gisela recordó los tiempos del CantaAula en el año 2005 por la señal de Canal 2 que la empezaron a posicionar como una artista. "Son recuerdos hermosos, hoy tengo 32 años y pasaron muchas cosas, de las que aprendí. Valoro mucho este camino recorrido y aprendo todos los días como ser una mejor artista".

Admite que haber ganado el certamen "Genios de la Argentina" que conducía Marcelo Tinelli por la pantalla de Canal 13 la terminó de popularizar, pero aclara "no me creo nada, sé que así como uno puede estar en la cresta de la ola, hay otros momentos donde te toca remarla de abajo. Hay que tener en claro que esto es así, sino se sufre mucho".

"A mí no me cuesta volver a mi Río Gallegos, al contrario, es mi refugio, está mi familia, mis afectos, mis amigos y la gente que quiero. Es mi zona de confort, pero además es terapéutico porque es cuando empiezo a pensar en proyectos, cosas, el trabajo con la productora y lo que se viene" aseveró.