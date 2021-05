"El sistema de salud en Río Turbio no es el mejor desde hace años, y no por la pandemia"

Concejales de Río Turbio y 28 de Noviembre llegaron hasta Río Gallegos para reunirse esta mañana con autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, tras los pedidos formalizados en los Parlamentos comunales de la cuenca carbonífera pidiendo la intervención de la cartera sanitaria y del propio Ministro Claudio García, ante lo que consideran manejos poco claros de recursos enviados para hacer frente a la pandemia. La situación desencadenó incluso que un grupo de vecinos autoconvocados exigieran a los ediles lograr mayor celeridad en las respuestas, ante los problemas sanitarios que tienen ambas estructuras hospitalarias en la cuenca.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal Carlos Godoy de Río Turbio aseveró "finalmente nos pudimos reunir con el Ministro García y parte de su gabinete", pero aclaró "no nos vamos satisfechos porque los planteos fueron respondidos en parte".

"Solicitamos la presencia del Ministro en Río Turbio y no se dio por eso vinimos acá" dijo Godoy que precisó "vinimos 7 concejales de los 10 que somos entre ambas localidades" y puntualizó "lo único concreto es el compromiso del cambio del director del Hospital".

"Esperábamos llevarnos novedades positivas, se dio una discusión importante, pero lamentablemente nos dieron poco tiempo para poder plantear lo que pasa hoy en los Hospitales de la cuenca" detalló el edil rioturbiense, que agregó "lo más importantes es que se pueda absorber al personal que trabaja en el Hospital desde el inicio de la pandemia".

"La respuesta que necesitamos no es la que ellos plantean" dijo el edil, que agregó "nos vamos con el compromiso de que el tomógrafo pueda estar antes de fin de año. Por último, sentenció "el sistema de salud en Río Turbio no es el mejor desde hace años, no desde el inicio de la pandemia".