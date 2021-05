García: “La inconducta social repercute en la salud y la vida de la gente”

En la primera parte del reporte correspondiente a esta jornada, García comentó que en 13 localidades de la provincia de Santa Cruz se detectaron 113 nuevos casos de COVID – 19 en la jornada de ayer. “Llevamos un acumulado de 3.009 casos activos al momento y un total de 52.206 de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia”, detalló.

En lo que respecta a los porcentajes de ocupación de camas generales, indicó que actualmente se encuentra ocupado cerca de un 42 por ciento y en terapia intensiva hay una ocupación de un 53 por ciento, siendo la localidad de Río Gallegos la que viene sufriendo el mayor estrés en lo que se refiere a la ocupación de camas. “A sabiendas de que no solo tenemos funcionando el Hospital Regional Río Gallegos sino también el Hospital Militar con 10 camas de terapia intensiva y cuidados intermedios, las cuales están disponibles para internación”, amplió.

En cuanto al semáforo epidemiológico y las distintas acciones que toman en función del estado epidemiológico de casa localidad, la Autoridad del Ministerio de Salud y Ambiente, precisó: “Fue novedad el pasado viernes, la aparición de dos nuevas cepas en la provincia de Santa Cruz. Entiéndase que nosotros teníamos el antecedente de un niño de 12 años con la cepa de Manaos, al cual se sumó la aparición de dos nuevas cepas de interés epidemiológico que con las cepas de Río de Janeiro y Británica”. En ese sentido, sostuvo que ante la aparición de estas cepas como así también por el estrés sanitario que tiene la localidad de Río Gallegos a través de las áreas de terapia intensiva e internación, el semáforo epidemiológico tomó decisiones especiales o medidas de cuidado nuevas como la restricción a la circulación nocturna y la realización de actividades que congreguen a muchas personas. “Sabemos que esta es una de las razones por la que se producen los brotes y el aumento de los contagios en nuestras comunidades”, resaltó.

Por otra parte, señaló que a las acciones antes mencionadas, se suman los controles que se hicieron a los distintos aforos de los comercios, el respetar las medidas de bioseguridad y los protocolos que deben cumplimentar tanto los restaurantes o las áreas donde se lleva adelante la atención al público en los comercios. “De este modo, se apunta a que el sector comercial no sea uno de los que abone o ayude a que se incrementen los casos”, remarcó.

“En este sentido, el accionar de forma conjunta con la Policía Provincial, logró desbaratar dos fiestas clandestinas que se desarrollaron en la localidad de Río Gallegos. En una de las mismas, hubo una persona presuntamente contagiada y que estuvo participando de la fiesta. Por lo cual, se accionó judicialmente por violar el artículo 205 del código penal, y de manera sanitaria en lo que respecta a realizar los hisopados de las personas que estuvieron incluidas en las fiestas y también el aislamiento de las mismas y sus familiares”, detalló. A su vez comentó que la haber un posible brote, los convivientes con las personas que estuvieron en las fiestas, forman parte de los contactos de riesgo.

En otra parte del mensaje, afirmó que esta situación no es lo representativo de la sociedad porque corresponde a un hecho de un grupo minúsculo de personas pero por ahí da por tierra el gran esfuerzo que se viene realizando desde el ámbito de la salud pública, el estado provincial y el propio sistema. “El accionar de este grupo minúsculo, es indignante porque la inconducta social repercute en la salud y la vida de la gente”. Sobre este último aspecto, el Ministro de Salud y Ambiente, expresó que desde la cartera a su cargo se quiere resaltar que la conciencia social tiene que estar presente todo el tiempo porque sumado al proceso de vacunación en el cual se sigue avanzando, la conciencia social tiene que ser importante para prevenir la proliferación de nuevos brotes.

Además, señaló que se continúa con las acciones de prevención como los controles al ingreso de la provincia tanto en aeropuertos o en los accesos terrestres. “Toda persona que ingresa a la provincia tiene que tener un testeo negativo y es una condición sine qua non porque de esta manera evitamos o retrasamos la llegada de casos que vienen de otras provincias o localidades”, agregó.

“En el marco del semáforo epidemiológico, seguimos realizando el testeo a personas asintomáticas porque sabemos que al detectar precozmente a una persona enferma que no presentaba síntomas o no dio importancia a los mismos, lo que se hace es actuar preventivamente para evitar brotes”, manifestó.

Para concluir, destacó que el mensaje a la comunidad es que actúe responsablemente como sociedad, que cumpla con los protocolos y todas las medidas de prevención que se aconsejan desde los distintos estamentos. “De esta manera, vamos a actuar preventivamente para no tener estrés sanitario, no generar nuevos brotes, y no tener que lamentar víctimas en nuestra provincia”, finalizó.