Río Gallegos: Vacunatorio Municipal sólo atiende a personas con turno asignado

Continuando con el calendario de vacunación y de acuerdo al cronograma de turnos establecido por la autoridad sanitaria provincial, hoy el Vacunatorio que armó el Municipio de Río Gallegos en el Gimnasio 17 de Octubre aplicó unas 100 dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Se trata de personas que gestionaron su turno previamente a través del canal oficial Vacunar para Prevenir (https://www.santacruz.gob.ar/vacunarparaprevenir), y que pertenecen a los siguientes grupos: mayores de 18 años con enfermedades crónicas; mayores de 56 años sin restricciones y sin límite de edad; y la segunda dosis para mayores de 80 años.

Desde el Vacunatorio, las autoridades municipales resaltaron que resulta fundamental contar con el turno previamente asignado, y explicaron que no tener el turno es un impedimento para recibir la vacuna. El trámite se realiza mediante canales oficiales y es un paso necesario para evitar complicaciones.

Esta aclaración surge a raíz que muchas personas se acercan al lugar a solicitar la vacunación, pero que si no cumplieron con los pasos previos, no pueden ser inoculadas. Así lo explicó el doctor Néstor Murray, integrante de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Río Gallegos, quien además indicó que “sólo estamos atendiendo a personas con turnos, no podemos vacunar a quienes no tienen turno porque el sistema no nos permite hacerlo y porque la cantidad de vacunas ya está asignada”.

Además, recordó que la diferencia de tiempo entre primeras y segundas dosis varía de acuerdo a la marca de la vacuna, permitiendo una ventana de tres a seis meses para AstraZeneca, Covishield y Sputnik, y de un mes para Sinopharm. Por ello es que “no tienen que preocuparse por recibir la segunda dosis lo más rápido posible”, dijo el médico, sino que será suficiente con cumplir con los plazos establecidos por las autoridades nacionales.