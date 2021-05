Alex Caniggia habría presentado su renuncia a MasterChef Celebrity

La final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity está muy cerca. En los últimos programas, a Alex Caniggia se lo viene viendo bastante molesto con las devoluciones del jurado o por los desafíos que propone la producción semana tras semana a la hora de tener que preparar los platos.

En las últimas horas, el mediático manifestó su enojo con la producción del ciclo de Telefe y se ausentó de la última grabación. "El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", le confirmaron al sitio PrimiciasYa.com.

Luego, el periodista Pampito habló de una posible renuncia, aunque sin nombrar al hermano de Charlotte: "RENUNCIA Bomba en MasterChef. Una de las figuras de #MasterChefArgentina acaba de renunciar al concurso. Telefe está tratando de convencerlo para que vuelva".

"A Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva", sumaron a dicho medio.

Recordemos que el año pasado, cuando el mediático participó en el Cantando 2020, Alex se cansó de los maltratos y decidió dar un paso al costado cuando tuvo una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.

