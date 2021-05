Río Gallegos: Avanza la vacunación al personal municipal esencial

Una intensa jornada se vivió hoy en el Vacunatorio que montó la Municipalidad de Río Gallegos en el Gimnasio 17 de Octubre ya que, además de todos los grupos que se están vacunando actualmente de acuerdo al cronograma establecido por las autoridades provinciales, también se sumó la inoculación a personal municipal de áreas esenciales.

Se trata de más de 200 agentes de distintos sectores: Dirección de Mantenimiento de Redes Pluviocloacales; Cementerio Municipal; Dirección de Saneamiento Ambiental; Control Animal y Veterinaria; Bromatología; y Laboratorio.

De esta forma, se sigue avanzando con las primeras dosis para trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de riesgo y que se encuentran en actividad desde el inicio de la pandemia, garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad.

Próximamente, y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, se avanzará con otros sectores.

Entusiasmo y ansiedad

Fernando Silvera, director de Mantenimiento de Redes Pluviocloacales de la Municipalidad de Río Gallegos, accedió hoy a la primera dosis de la vacuna y brindó un panorama de su sector: “estamos vacunados casi el total del personal. Me siento bien, no sentí nada, así como los compañeros que están acá y gracias a Dios ya tenemos la primera dosis”. Los trabajadores del área fueron vacunados en dos tandas, la primera fue semanas atrás y ahora se completó al personal que faltaba.

“Había mucho entusiasmo y ansiedad por vacunarse, y gracias a Dios llegó el día. Esto nos da más tranquilidad para seguir trabajando como hasta ahora”, dijo Silvera y resaltó que “estamos todos contentos, somos un sector de riesgo ya que estamos en contacto con sustancias de la cloaca”.

Para finalizar, el funcionario, agradeció la muy buena atención de todo el personal municipal y de sanidad.

“Estar más protegidos del Covid”

Carlos Paredes, de 44 años, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, dijo: “es una alegría y una posibilidad para asegurarnos estar más protegidos del Covid. Yo trabajo en el área de Construcción que depende de Cloacas y nosotros la cuarentena la trabajamos todos los días porque nuestro servicio es esencial”.

Luego comentó que “la mitad de mi familia la pasó bien, pero la otra más o menos ya que a uno le agarró el virus muy mal” y agradeció la atención en el vacunatorio, considerando que fue “excelente”.

Momento único

Ana Ries, de la División Veterinaria, contó que la vacunación da tranquilidad y además señaló que “no me quería perder esto porque además es un momento único. Lo esperaba. En mi caso no tuve Covid pero me manejé con mucho cuidado también. Entonces esto da más tranquilidad pero obviamente ahora hay que esperar la segunda dosis”.