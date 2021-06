Primera jornada de vacunación realizada mediante la “turnera” municipal

En la ocasión, además de personas con patologías previas, también fueron inoculadas personas mayores de 50 años sin restricciones. Tal fue el caso del diputado por el Pueblo, Eloy Echazú, quien destacó el trabajo que la comuna viene haciendo durante esta pandemia.

En la oportunidad, Echazú planteó que “como les ha pasado a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, siento mucha esperanza y ahora a seguir trabajando. En medio de esta situación que atravesamos, esto da un poco más de seguridad”, resaltó.

Con relación a cómo ha vivido la cuarentena, señaló: “Trabajando mucho, uno tuvo la responsabilidad y la oportunidad de trabajar en medio de la pandemia porque muchos vecinos y vecinas tuvieron que aislarse. Pero cuando una ha sido electo por el voto de la gente, y tiene una responsabilidad política, hay que estar el día a día en la calle”.

Finalmente destacó que “hay que darle tranquilidad a los vecinos, porque fue un año completamente de aislamiento el que vivimos el año pasado, pero ahora estamos en otra etapa donde tenemos que aprender a convivir con esto y la vacunación está muy bien ya que se está inoculando a mucha gente. Tenemos que aprender a convivir con el virus porque la vida continua”, finalizó.

Por su parte, Paula, una joven de 34 años quien tuvo Covid y por tal motivo tuvo que ser internada el año pasado, celebró esta posibilidad de inocularse. “Estuve el pasado mes de octubre internada muy mal en el Hospital, fue una experiencia fea porque uno nunca espera algo así. Conté con una excelente atención de los médicos, pero estuve con oxígeno y todo. La verdad es una emoción poder vacunarme y por eso estoy contenta y agradecida. Me trataron re bien, si bien estaba nerviosa por la vacuna, no todos lo toman de la misma manera. Pero yo tuve una experiencia difícil, el que las pasó lo sabe, es complicado. Después del Covid me detectaron diabetes, antes tenía solo asma. Todos tenemos miedo pero hay que animarse, porque aunque uno no lo crea esto salva vidas”, rescató.

Primer turno de la Turnera Municipal

Entre tanto, David Evaristo, de 52 años, conto que “esta es la primera dosis que venía. Hace bastante se había podido vacunar mi suegra, también mi mamá y ahora por suerte me tocó a mí. Fue mucho más rápido de lo que esperaba, que realmente pensaba con suerte para agosto me podía tocar”.

Durante la cuarentena confesó que “nos cuidamos mucho en familia, pero la verdad que fue muy estresante. Esto de pensar en el alcohol en gel a cada rato, lavarse las manos. Y no quedaba otra era, la única. Así que estuvimos aislados familiarmente y nos privamos de un montón de cosas, pero estuvimos bien. Aprendimos entre nosotros a vincularnos de otra manera, a estudiar en casa, y si bien trabajé afuera, fue lo mínimo. Tratando de no arriesgarme mucho”, admitió.

Con relación a la posibilidad de que la Municipalidad sea la que tenga también la posibilidad de dar turnos a los vecinos, dijo: “Primero pensé que tenía que anotarme como antiguamente se hacía, pero no, y fue rápido. Cuando llegó la hora cero estaba con la computadora y con el celular por las dudas. Pero bueno, la verdad que fue rapidísimo todo, y acá en el gimnasio la atención es muy eficiente realmente”, destacó.

TRABAJADORES DE PRENSA

Justamente en medio del Día del Periodista, se acercó para inocularse Juan Carlos Silva, de Infomedia 24, quien en primera instancia señaló: “En este día lo primero que tengo que hacer es saludar a los colegas. Y realmente al principio confieso que no estaba tan ansioso con vacunarme, pero después, cuando la segunda ola llegó y se puso todo muy complicado y agresivo con las nuevas cepas, realmente empecé a sentir ansiedad”.

“Tengo que decir que esta posibilidad que da el Municipio en estas últimas horas, habilitando la turnera para mayores de 50 años sin restricción me vino al pelo porque, como te digo, estaba la ansiedad. Ingresé a las 12 y todo fue rápido y ágil. Me dieron el turno para hoy a las 15 y estoy contento porque uno está todo el día en la calle, en el hospital, en movilizaciones, en fin, uno está en todos lados y el trabajo nos lleva a una exposición constante”.

Luego destacó: “Hay ciertas localidades donde muchos colegas de prensa no tienen esta posibilidad que nos da el Municipio de Río Gallegos.”, dijo.

Por su parte, Alfredo Fernández, profesor de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA y también trabajador de los medios, señaló: “Es una alegría, porque esto significa que uno se está cuidando pero también que ayuda al resto de la comunidad, tratando de evitar que la enfermedad complique las cosas si es que me tocara. No he tenido Covid así que estoy muy contento, y hoy, además, en el Día del Periodista, es una jornada especial para los que hacemos esta profesión. Por lo tanto, estoy muy contento de poder vacunarme”, enfatizó.

Con respecto a cómo ha transitado el período de cuarentena, sobre todo durante lo que ha sido el pasado 2020, confesó: “Tuve la suerte de poder hacer el trabajo virtual de la Universidad pero también salir todos los días a la radio. Así que esa posibilidad fue como una especie de despejarse de esta situación. Pero también hubo angustia por la situación de familiares, amigos, allegados o conocidos por todo lo que se vivía, pero a la vez haciendo el laburo con la responsabilidad que implicaba que con mi señora prácticamente estemos aislados esperando que llegue cierta normalidad”, concluyó.