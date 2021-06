Autoridades Provinciales participaron de reunión para avanzar en la marca “Patagonia Argentina”

Como consecuencia de la reunión que la primera mandataria santacruceña, Alicia Kirchner, mantuvo con Gobernadores Patagónicos para poner en consideración la construcción e inscripción de la marca: “Patagonia” – “Patagonia Argentina”, que la provincia de Santa Cruz integra, Andrés La Blunda manifestó su apoyo y acompañamiento como representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y mantuvo un encuentro para avanzar en la temática con Ministros de Producción de la Patagonia.

En tal sentido, los funcionarios de los respectivos gobiernos trabajaron sobre la temática en reiteradas ocasiones, considerando la relevancia de unificar esfuerzos para que la marca territorio mencionada sea inscripta en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Según se indicó, el fin de generar dicha marca se orienta hacia una estrategia de posicionamiento y diferenciación de la Región Patagónica en un entorno global que permita afianzar los activos tangibles e intangibles del territorio, potenciando los productos en los mercados internacionales.

En tal sentido, se hace hincapié en el objetivo de perseguir no sólo fines económicos sino también sociales, culturales e identitarios que requerirán de una activa participación de la ciudadanía, potenciando la fuerte y positiva imagen que ya posee la Patagonia mediante la proyección y protección de la marca, no sólo a nivel local sino también internacionalmente en cada uno de los países que así no lo objeten.