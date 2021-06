Nuevas restricciones: las aerolíneas ya anunciaron reprogramaciones y cancelaciones de vuelos

Luego del anuncio de las medidas que restringen la llegada de vuelos desde el exterior, las compañías aéreas comenzaron a informar la cancelación y reprogramaciones de sus vuelos. Por la Decisión Administrativa 643/2021 se redujo de 2000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden ingresar por día desde el exterior.

Aerolíneas Argentinas publicó el domingo por la noche en su página web su nuevo cronograma de vuelos: se cancelaron 59 de los 90 vuelos que tenía programados hasta el 11 de julio. Hay vuelos cancelados a Miami, Santiago de Chile, Asunción, Madrid, entre otros destinos internacionales.

En el caso de Latam, la compañía solo recibió la aprobación para el vuelo Buenos Aires Lima —con fecha del 1º de julio— y con una limitación de 150 pasajeros. Por eso, la empresa se vio obligada a cancelar el resto del itinerario entre Buenos Aires y Lima desde el 1° de julio hasta el 12 de julio inclusive. Desde la empresa detallaron que aun esperan información sobre el itinerario de Brasil y Chile.

En tanto, la alemana Lufthansa tiene vuelos aprobados para el 30 de junio y el 7 de julio con salida de Frankfurt y llegada a Ezeiza. Y para el 3 y 10 de julio, con salida de Ezeiza y llegada a Frankfurt. Sin embargo, la empresa preveía dos vuelos semanales.

El domingo por la noche, desde la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) señalaron que las medidas del Gobierno significan un “virtual cierre de fronteras” del país y que todas las compañías fueron “fuertemente afectadas”, ya que tuvieron que cancelar o reprogramar sus vuelos previstos para lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio, en función de las autorizaciones recibidas hasta el momento.

“Varias compañías aéreas han recibido cancelaciones de los vuelos que estaban aprobados hasta fin de mes, incluso algunas fueron informadas en el mismo día del vuelo, lo cual deja a nuestros pasajeros con la inesperada sorpresa de no poder regresar. Considerando que hay casos de líneas aéreas que tienen un solo vuelo para los próximos quince días desde algunos destinos, esto deja a nuestros pasajeros en una situación realmente preocupante por la falta de opciones de conectividad”, indicó Felipe Baravalle, director Ejecutivo de Jurca en un comunicado.

“Estamos tan sorprendidos como los pasajeros por lo drástico de esta medida de la cual no fuimos participes. Solicitamos a las autoridades nos reciban para presentar opciones de regreso para los miles de pasajeros que se verán afectados por esta medida”, agregó Baravalle.

Desde la entidad que agrupa a las líneas aéreas que operan en el país señalaron que antes de la pandemia —en febrero de 2020— había aproximadamente 155 aterrizajes internacionales diarios en todo el país; mientras que se pasará a tener tres aterrizajes diarios, casi un 2% de lo anterior. “Estamos sumamente preocupados por la conectividad de nuestro país. Se puede ver como varias compañías han dejado de operar y otras tienen suspendidas sus operaciones a la espera de ver cuando resulta viable reiniciar sus operaciones o no regresar”, detallaron desde la cámara.

Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) solicitó con urgencia una reunión con el Gobierno. “Comprendemos que el Gobierno argentino está enfocado en proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, la nueva reducción de 70% en el número de pasajeros internacionales que puedan llegar diariamente al país, obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”, dijo Peter Cerdá, vicepresidente Regional de IATA para la región en un comunicado.

“Tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del Gobierno. Como mínimo, deberían informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas que prestan servicios internacionales de pasajeros al país. Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente. Pero al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país. Tenemos que aprender a vivir con el COVID-19 en adelante y las autoridades responsables tienen que seguir la ciencia y no dejar que el miedo guíe sus decisiones”, concluyó Cerdá.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos cancelados?

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que los pasajeros con tickets emitidos en una agencia de viajes, deberán contactarse con la agencia para realizar cualquier tipo de gestión, mientras que los que tienen tickets emitidos en Aerolíneas Argentinas se podrán poner en contacto con la empresa, en el caso de necesitar viajar con urgencia, o podrán reutilizar su ticket sin costo siempre antes del 15 de diciembre de 2021.

En el cao de Latam, los pasajeros afectados podrán modificar la fecha de su ticket sin ningún costo, en base a los cupos disponibles, o solicitar la devolución del pasaje.

El Foro Argentino de Consultores de Viajes (Facve) señaló su “preocupación y disconformidad” sobre las nuevas nuevas medidas que limitan el cupo de ingreso de pasajeros por día y reducen las frecuencias de vuelos. “Según las últimas cifras oficiales, la crisis causada por la pandemia COVID-19 redujo los arribos y las partidas internacionales en un 77% y un nuevo cierre resulta crítico para la industria”, expresaron.

“Esta situación implica directamente volver a cero la incipiente recuperación de la actividad y reducir aún más la conectividad de Argentina con el mundo. Para nuestro país, medidas de estas características; además de impactar fulminantemente en la actividad económica del sector viajes; podría desencadenar también en importantes consecuencias de pérdida de rutas y líneas aéreas”, advirtieron.

Desde el comienzo de la pandemia, varias aerolíneas que operaban en la Argentina —Latam Argentina, Qatar Airways y Air New Zealand— abandonaron el mercado local y otras (como Emirates, Ethiopian Airlines, Alitalia, Gol, Azul Linhas Aéreas Brasileiras y Air Canada) suspendieron sus operaciones.

Las agencias de viaje señalaron que las nuevas restricciones implican hacerse cargo de la atención de sus clientes en un marco de mayor incertidumbre, tanto para informar como para asistir reprogramaciones y resolver las inquietudes, ante este escenario cambiante.

