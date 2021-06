La semana próxima, el líder petrolero y presidente del partido político SER Santa Cruz (Ser Energía para Renovar Santa Cruz), Claudio Vidal, brindará una conferencia de prensa donde dará a conocer públicamente la decisión del espacio sobre su participación para las elecciones legislativas de este año.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el referente del partido SER Santa Cruz, el diputado provincial José Luis Garrido sostuvo "estamos llevando adelante reuniones con todos los referentes políticos de la provincia, arrancamos con reuniones esta semana con referentes de Puerto Santa Cruz, Piedra Buena y San Julián y después continuaremos las reuniones en otras localidades"

"Vamos a escuchar a todos para ver qué opinión tienen, resolver si vamos dentro del Frente de Todos o si el partido juega por fuera" sentenció Garrido, que sobre su opinión personal dijo "yo pienso que el gobierno no está funcionando como esperábamos, en lo personal soy de la idea que el partido debe ir por fuera del Frente de Todos".

"Ese frente electoral no fue un frente político de gobierno, nunca nos invitaron a ser parte de las decisiones, ni nos dieron participación, por lo que no tiene mucho sentido seguir integrando un espacio que no te contiene" y sentenció "uno no puede estar donde no lo quieren".

"A mediados de la semana que viene se resuelve esto, habrá una conferencia de prensa que brindará Claudio Vidal donde dará a conocer la decisión del partido" aseveró.

Garrido puso en valor la presencia hoy del Jefe de Gabinete de Ministros en la Legislatura, para hacer un Informe de Gestión 2021, "es producto de un proyecto que pudimos unificar con la propuesta del Gobierno el año pasado y que hoy empezó a materializarse, esto le da calidad a las instituciones, la gente puede participar porque los informes se transmiten públicamente. Estoy muy conforme de que se haya podido consumar favorablemente" concluyó.