La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se vacunó contra el Covid-19 y lo posteó en sus redes sociales. Fuera del acto inocularse otras cuestiones de un episodio normal llaman la atención.

Para empezar se vacunó en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene de importante eso? Que Vidal da con eso un nuevo paso en su intención de jugar electoralmente en el distrito que la vio nacer en la política y no ya en el que gobernó al otro lado de la General Paz.

Y ocurre luego de que ayer estalló la interna en el PRO porteño cuando un sector de macrismo hizo correr la versión de que Patricia Bullrich, máxima referente del ala dura de Juntos por el Cambio, se baja de competir en la Ciudad tras un acuerdo para que sea Vidal la candidata.

"Todas y todos"

Nota aparte son los comentarios que recibió Vidal en su posteo cuando empleó la expresión "todas y todos los argentinos".

"Con todos se entiende el total..no hace falta aclarar todos y todas como loros María Eugenia....por favor no te contamines...."; "El todos y todas suena de feo, me recuerda a una persona que no puedo ver ni escuchar hablar desde hace mucho. Que lastima, sigue creciendo mi desilusión"; "Decepción total !!. Nunca lo hubiera esperado, pero usted, María Eugenia, nos defraudó tremendamente, y lo sigue haciendo"; fueron alguno de los comentarios que recibió.

FUENTE: Ámbito.