"El Ministerio de Trabajo de la Nación debería ser más expeditivo, acá hay gente que se quedó en la calle"

Tras el cierre de la Sucursal Río Gallegos de la empresa Garbarino, la situación de los trece empleados que se desempeñaban en la firma en nuestra ciudad capital continúa siendo de incertidumbre, debido a que no han tenido mayores novedades, más allá de la intervención judicial que oportunamente trabara embargo sobre los bienes y mercadería que se encontraban en el interior del local de la Sucursal, para garantizar así el pago de las cifras adeudadas a los trabajadores.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEmCo) dijo "lamentablemente no hay mayores novedades" y agregó "a nivel nacional siguen manteniendo reuniones con el Ministerio de Trabajo de la Nación, son audiencias que no resuelven mucho lamentablemente y que siguen tiran la pelota para adelante".

"Garbarino dice que no sabe que va a pasar, que la empresa está a la venta, pero no hay precisiones sobre el futuro inmediato y eso genera incertidumbre" señaló Silva, que agregó "a nivel local Garbarino está embargado, incluso la mercadería que llega a Gallegos en transporte, también está embargada en las empresas de transporte" y aclaró "lo malo es que solo la Sucursal Gallegos avanzó con el embargo de mercadería y del mobiliario de los locales".

Silva se mostró sorprendido además porque "la empresa sigue vendiendo on line, dice que no tiene plata pero sigue vendiendo" y consideró "el Ministerio de Trabajo de la Nación debería actuar con un poco más de firmeza y ser más resolutivo y no dilatar la cosa tanto, sobre todo porque hay gente despedida".

Sobre la situación de los empleados de Río Gallegos dijo "ay un grupo que se considera despedido y otros no, incluso hay chicos que ya se fueron de la provincia, calculo que porque iniciaron demandas judiciales y esperarán los fallos en otro lado. Es todo muy triste".