Vacaciones de invierno: seis destinos para disfrutar en familia

Ya estamos en vacaciones de invierno, al menos en algunas provincias ya comenzaron y con ello la necesidad de hacer una pausa en el trajín cotidiano y, pese a la pandemia, intentar dejar un poco el fragor de la ciudad para sumergirse en el descanso, optando por alguna de las numerosas ofertas turísticas que la vastedad de nuestro país ofrece.

Aquí te dejamos seis alternativas para elegir tu destino de vacaciones.

Salta

Salta cuenta con diferentes opciones para disfrutar del invierno. Excursiones y paseos, museos, gastronomía, paisajes increíbles.

Las vacaciones de invierno en Salta son del 12 al 23 de julio (receso escolar de la provincia).

Cada año más personas eligen pasar sus vacaciones de invierno en la provincia de Salta. Por tal motivo el receso invernal es considerado como “temporada alta” de turistas, por eso siempre se recomienda reservas pasajes y alojamiento con anticipación.

Requisitos para ingresar a Salta como turista

La provincia de Salta pide el certificado turismo de la app CUIDAR o del sitio del Gobierno Nacional. Ingresar a argentina.gob.ar/circular/turismo/certificado

Lugares para visitar en vacaciones de invierno

Tren a las Nubes

El reconocido tren turístico tiene salidas diarias durante las vacaciones de invierno. El recorrido parte desde la Ciudad de Salta y llega hasta el Viaducto La Polovorilla en San Antononio de los Cobres. Duración: Todo el día. Las reservas se pueden hacer en forma online en: trenalasnubes.com.ar

Cafayate

Sin lugar a dudas el pueblo de Cafayate con sus viñedos y bodegas, la famosa Quebrada de las Conchas, los médanos y demás atractivos es un excelente lugar para disfrutar del invierno en Salta.

Valles Calchaquíes

La ruta que une Cafayate con Cachi y pasa por los pueblos de San Carlos, Angastaco y Seclantás aseguran días soledados (aunque noches frias) y unos paisajes hermosos como el de la Quebrada de las flechas.

El clima en invierno

La provincia de Salta cuenta con diferentes climas según la altura de cada localidad. En los valles donde se encuentran la ciudad de Salta, Chicoana, Cafayate los días suelen ser templados y las noches frescas. En los pueblos de los cerros y la puna como Cachi, San Antonio de los Cobres, Iruya los días son fresco y las noches muy frías. Una de las ventajas del invierno es la ausencia de lluvias y los días soleados.

Recomendaciones para el invierno

Siempre se recomienda llevar ropa de abrigo, aún si el día se presenta soleado. Por las noches las temperaturas bajan considerablemente. Si se maneja en la montaña se puede presentar rutas y caminos con hielo o nieve.

Mendoza

Centros de esquí de gran envergadura, parques de nieve destinados a juegos y diversión, o travesías por la nieve a pura adrenalina, son algunas de las actividades con las que este invierno te puede sorprender en plena cordillera de Los Andes.

Las Cuevas y Parque Provincial Aconcagua

Esta villa está en el límite con la República de Chile. Allí, en la Quebrada de Matienzo, incluida en los límites del Parque Provincial Aconcagua, podrás realizar actividades de turismo aventura y naturaleza. Es el lugar ideal para disfrutar en familia o amigos.

Se puede practicar esquí de travesía, caminatas con raquetas de nieve, montañismo invernal, escalada en hielo.

Además, es posible planear una estadía de varias noches, ya que el lugar cuenta con hospedajes adecuados a esta geografía.

Los Puquios

Está ubicado en alta montaña mendocina, a unos 170 km de la capital mendocina, en el corredor internacional que vincula la Ruta 7 con Chile. Este circuito es el indicado para los que se alojan en la zona del Gran Mendoza.

Es un centro de diversión invernal pensado en las familias. Ideal para niños y principiantes. Exclusivo para quienes desean pasar un día muy divertido en la nieve acompañado de amigos y familia.

Las Leñas

A 450 km de la capital de Mendoza abrió sus puertas los primeros días de julio, con los cuatro hoteles que corresponden al desarrollo Las Leñas Resort (Acuario, Géminis, Aries y Piscis), y el total de sus pistas.

La municipalidad de Malargüe, cuya ciudad cabecera está a 80 km del complejo, ofrecerá descuentos del 25 % en medios de elevación si se alojan en alguno de sus hospedajes habilitados.

Este centro de esquí cuenta con todos los servicios requeridos por esquiadores profesionales, o, simplemente, los aficionados que quieren tener su primera experiencia.

Valle Hermoso

Este paraíso para los amantes de la montaña se accede desde Las Leñas y este año tiene previsto ofrecer la posibilidad de realizar esquí libre.

Para acceder a este lugar hay que contar con vehículos en buenas condiciones, camionetas preferentemente, o tomar una excursión con los operadores locales.

Termas del Cajón Grande

También en Malargüe y casi en el límite con Chile se encuentra un lugar de belleza salvaje. Allí podrán pasar el día y los amantes de la noche invernal podrán alojarse en el mismo predio.

El parque de nieve que abrirá este año, permite realizar las actividades típicas de un parque de nieve: trineo, snowboard y esquí en una escuela para principiantes, y el lugar, además, es ideal para realizar esquí de travesía por los alrededores. También se puede alquilar motos de nieve para experimentar un poco de adrenalina en las laderas de los cerros aledaños.

Y lo más increíble, es que se puede disfrutar de un chapuzón en aguas termales.

Importante

Si bien el parque de nieve se encuentra en Las Loicas, Mendoza, para llegar hasta el Cajón Grande –y su parque de nieve y las termas- hay que hacer trámites aduaneros. No olvidar llevar consigo DNI, todos los papeles y documentos del auto y autorizaciones para llegar con niños en caso de que no sean los hijos del responsable del vehículo.

Real del Pehuenche

En Malargüe; y a 35 kilómetros de la localidad de Las Loicas, en el kilómetro 72 del Paso Pehuenche, Ruta Nacional 145, se encuentra el emprendimiento Real del Pehuenche.

Este gran eco emprendimiento se encuentra al pie del cerro Campanario, en plena Cordillera de los Andes. Cuatro domos geodésicos se encuentran dispuestos para brindar los diferentes servicios y comodidades: comedor, cocina, lugar para dormir y baño con agua caliente. Todo provisto con energía sustentable, en este caso, solar.

Este lugar es el que buscan los amantes de la naturaleza en estado puro, y, obviamente los amantes del frío… Aquí se puede practicar esquí de travesía y caminatas con raquetas.

Cataratas del Iguazú

Viajar a las Cataratas del Iguazú durante las vacaciones de invierno es la mejor propuesta para conocer un destino único de Argentina.

Las Cataratas del Iguazú están ubicadas directamente en la frontera entre Argentina y Brasil, no muy lejos del triángulo fronterizo con Paraguay.

Con un ancho total de 2,7 kilómetros, Iguazú alberga más de 250 cataratas grandes y pequeñas, lo que la convierte sin duda en una de las cataratas más impresionantes del mundo.

La región alrededor de Iguazú e Iguazú tiene un clima húmedo y subtropical, que se opone a las estaciones europeas. El solsticio de verano es, por tanto, entre finales de noviembre y finales de febrero, pero el invierno va de principios de junio a finales de agosto.

El invierno, especialmente el mes de julio, no sólo es significativamente más fresco, sino también notablemente más seco. Especialmente por la noche, ahora puede enfriarse hasta 10 °C, durante el día se alcanzan valores promedio de alrededor de 24 °C.

Requisitos para ingresar a Misiones

La provincia de Misiones solicita un test PCR negativo, además bajar la aplicación Misiones Digital en misionesdigital.com.ar

Y por último la app CUIDAR del Gobierno Nacional o el certificado turismo. Ver: argentina.gob.ar/circular/turismo/certificado

Villa La Angostura

El centro de esquí de Villa La Angostura en la provincia de Neuquén, Cerro Bayo, que abrió su temporada el pasado 9 de julio, tiene "todo listo para que los esquiadores de todo el país vuelvan a sentir la libertad que da la montaña", se informó a través de un comunicado en el que se detallaron las novedades que se ofrecen para este año, junto a los requisitos sanitarios.

La presencia de nieve artificial generada por cañones permite garantizar el inicio de actividades, una oportunidad para empezar a disfrutar la montaña desde ahora en la pista Principiantes.

Por su parte, los viajeros y esquiadores podrán comprar de forma anticipada toda la oferta 2021 en la web del cerro Bayo, donde podrán encontrar tanto pases como paquetes turísticos con bonificaciones, descuentos y financiación en cuotas.

El centro de esquí cuenta con todos los protocolos Covid-19 que ya fueron implementados y probados en 2020, cuando el complejo recibió a los residentes locales.

Nieve asegurada

El lugar finalizó la primera etapa de su proceso de innovación con una inversión de más de 3 millones de dólares que permitió la compra e instalación de cañones de nieve, por lo que el centro ya genera nieve artificial para la pista Principiantes e Intermedia 9.

Al concluir el proyecto, el centro de ski contará con 26 cañones, con el objetivo final de poder generar nieve artificial para todo el recorrido de la montaña: desde la pista principal, pasando por la 18, la 19, Principiantes, hasta llegar a la Base.

Asimismo, el centro de esquí fue nombrado como el único de América Latina que posee el certificado nacional e internacional que otorga IRAM por haber aprobado los términos de la norma de sistemas de gestión ambiental ISO 14001.

La certificación implica el cumplimiento de ciertos estándares de cuidado del medio ambiente: programa de residuos, programa de uso de energía, programa de consumo consciente, y programa de información y concientización ambiental.

Esta temporada, Cerro Bayo realizará sus clásicas bajadas de antorchas al atardecer, los Imperial Beer Garden para disfrutar del after ski, y el evento "Sabores que unen", un ciclo gastronómico que reúne a los mejores chefs junto a productores locales.

El Calafate

Ubicada en la Provincia de Santa Cruz, El Calafate es una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país. Su fama se debe al imponente y maravilloso Glaciar Perito Moreno.

El Calafate es una ciudad pequeña ubicada a orillas del Lago Argentino pero cuenta con toda la infraestructura y comodidades para ser la base ideal para explorar la Patagonia y, por supuesto, el glaciar que se encuentra a solo 80 kilómetros. Si bien es cierto que El Calafate se puede visitar durante todo el año, acá te contamos cuál es la mejor época para visitarlo.

Al no ser temporada alta, durante el invierno podés disfrutar del Glaciar Perito Moreno de una manera privilegiada. Sin tanta gente y con una gran variedad de actividades exclusivas.

Paisajes únicos

Disfrutar de El Calafate y alrededores es una experiencia maravillosa por si misma. Pero si le agregamos un poco de nieve al paisaje, sin dudas será un viaje inolvidable. Observar la Cordillera de Los Andes nevadas con el imponente glaciar es una imagen increíble que quedará grabada en nuestra memoria.

Clima

El invierno es ameno en El Calafate. Debido a su clima seco, el invierno se lleva muy bien. No es una época ventosa ni de lluvias.

La temperatura promedio es de – 1,8°C pero al no haber humedad no es un problema. Además, los días no son tan cortos como en otras partes de la Patagonia. En invierno el día más corto es el 21 de junio, solo tiene 8 horas de luz (de 09:30 a 17:30).

Nieve y actividades invernales

Durante el invierno se puede visitar varios centros de esquí y de actividades invernales cerca de El Calafate. La excusa ideal para disfrutar en familia de la nieve. A su vez, muchas excursiones a los glaciares se realizan sólo en invierno.

Lo mejor del invierno es que la Bahía Redonda se congela y crea una auténtica pista de patinaje con el lago y la montaña como un mágico telón de fondo.

Esteros del Iberá

Los esteros ofrecen una alternativa inmejorable para tomar contacto directo con la naturaleza.

“Iberá” quiere decir “agua que brilla” en guaraní, que es justamente lo que abunda en este ecosistema formado por lagunas, esteros, embalsados, bañados y ríos que se alimentan de agua de lluvia.

La Reserva Natural se creó en 1983 y preserva 1.300.000 hectáreas de uno de los humedales más grandes de Latinoamérica. Es un lugar ideal para ver de cerca los animales que lo habitan: carpinchos, ciervos de los pantanos, monos, aves se pueden apreciar a muy corta distancia.

Desde el año 2018, se constituyó el Parque Nacional Iberá que cuenta con 183500 hectáreas.

Los Esteros del Iberá se ubican aproximadamente a 850 km al norte de Buenos Aires, en el corazón de la provincia argentina de Corrientes, alcanzando un 14% de su superficie.

Si bien se puede acceder a los mismos por el oeste (del lado de la capital correntina), usando por ejemplo como base el pueblo de Mburucuyá, la puerta de entrada más utilizada es la Colonia Carlos Pellegrini, a 120 km de la ciudad de Mercedes.

Se puede llegar en vehículo propio o también hay buses o minibuses que realizan el trayecto una vez al día desde Mercedes. Desde el norte, la ciudad más cercana es Ituzaingó.

Lógicamente lo más cómodo considerando lo poco accesible del lugar, es ir en auto. Pero si no cuenta con auto, una opción puede ser volar a Posadas o a Corrientes, y desde allí llegar a Mercedes o a Curuzú Cuatia en bus y desde ahí recién ir a la Colonia Carlos Pellegrini.

Desde Mercedes son 120 km de los cuales 80 son de ripio. De esos, la primera mitad está en mal estado. Al parecer, tuvieron la intención hace más de un año de asfaltar hasta 40 km antes de la Reserva y empezaron con los trabajos, pero luego fueron abandonados (hay diferentes versiones que explican el por qué), y el resultado fue lo que se ve hoy, donde antes había un camino consolidado, ahora hay 40 km arcillosos que cuando llueve mucho suelen empantanarse.

Por lo tanto, en caso de ir con vehículo propio, hay que estar atentos al clima (no pasa nada con una llovizna, pero si hace tres días que no para de llover, ya es otro tema).

Además, circular con precaución, despacio, no sólo por el coche sino para preservar la vida de la fauna del lugar, que pueden cruzarse en el camino. Es muy recomendable realizar el trayecto de día.

Hay que tener en cuenta también que en la Colonia no hay estaciones de servicio, y en el camino no hay señal de celular.

Teniendo estas consideraciones en cuenta, lo único que resta es disfrutar del paisaje, porque el contacto con la naturaleza comienza muchos kilómetros antes de llegar a la Colonia Carlos Pellegrini.

Carpinchos, ciervos, ñandúes y diversas aves se dejan ver a sus anchas al costado del camino. Y justamente eso es lo bueno del ripio. Si hubiese asfalto, la velocidad nos impediría disfrutar de la magia del camino.

Ubicada a orillas de la laguna Iberá, la Colonia Carlos Pellegrini con sus extensas calles de arena revuelta parece detenida en el tiempo. Casas nuevas utilizadas para brindar alojamiento a los turistas se entremezclan con ranchos de adobe en donde algunas familias locales siguen viviendo de la manera tradicional, como hace muchos años.

No hay bancos ni cajeros, por lo que hay que prever el tema del dinero. Tampoco hay farmacias (aunque sí hay un hospital), por lo cual hay que llevar los medicamentos que uno necesite.

El pueblo ofrece posibilidades para todos los presupuestos, desde acampar hasta opciones de primer nivel.

Para los que prefieran alojarse con más confort, la Colonia dispone de una amplia variedad de hosterías y posadas, para todos los gustos y bolsillos.

