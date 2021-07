Algunos sectores de la oposición en Puerto Deseado plantearon públicamente que se debería llamar a elecciones para la Intendencia de la localidad, debido a la precandidatura de su actual jefe comunal Gustavo "kaky" González a Diputado Nacional por el Frente de Todos. Sin embargo, fue la propia presidenta del Concejo Deliberante de la localidad costera la que desestimó esa posibilidad, ya que aseveró que la ley es clara al respecto y que no hay una renuncia del actual intendente.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mónica Vila, presidenta del Parlamento deseadense explicó "por lo pronto hasta el martes estoy a cargo del Municipio, hasta la vuelta del intendente, pero después seguramente se definirá cómo continuaremos, ya que él estará de campaña recorriendo la provincia":

"Como grupo político estamos orgullosos de la candidatura de Gustavo, y no tenemos dudas de su trabajo comprometido con la ciudad y la provincia y sabemos que es el Diputado Nacional que necesita Santa Cruz" aseveró.

Consultada sobre el pedido de algunos sectores de la oposición acerca de que se debería convocar a elecciones para cubrir ese cargo, dijo "no tiene asidero" y analizó "el intendente no renunció y si no renuncia no hay porque llamar a elecciones. La Ley dice que solo se debe convocar a elecciones si hubiera una renuncia antes de los dos años de mandato. Pero este no es el caso".

"El Municipio administrativamente está impecable en este período de 6 años que lleva el intendente, hoy se habla de la obra pública y no de cómo pagar los sueldos" y aseguró "el Municipio tiene un gran equipo de trabajo".

Aseguro que en caso de quedar al frente del Ejecutivo aplicará la misma metodología de trabajo que llevó adelante en su banca de concejal "visitar a los vecinos y ver cómo lo puedo ayudar; recorrer las áreas de la Municipalidad y ver qué falta y qué trabajos llevar adelante y que piden los vecinos".