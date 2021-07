“Aquí estoy sano y salvo”, fue lo primero que dijo Julián Weich durante una transmisión en vivo que realizó por redes sociales ya desde su casa, luego de haber recibido el alta médica después de haber estado internado en terapia intensiva por coronavirus. El conductor transitó los primeros días de la enfermedad en su hogar hasta que su cuadro se complicó y debió ser asistido por profesionales. Lo derivaron al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), centro médico al que agradeció por el cuidado que recibió allí.

En su relato, el presentador indicó que fue “raro” el transcurso de su cuadro. “Me agarró un COVID-19 leve, donde no había ningún problema, y de repente ‘te ponemos un poquito de oxígeno en una bigotera para que te recuperes y vuelvas a tu casa’. Pero no volvés más”, recordó sobre las palabras que le dijeron los médicos cuando fue internado.

Por su parte, contó que en todo momento estuvo con su teléfono celular y que a pesar de que no se expresaba en las redes sociales, sí lo hacía con sus familiares y seres queridos. “No iba a hacer un show de mi COVID-19, pero estaba al tanto de todo lo que estaba pasando”, aseguró e indicó que los mensajes que recibió ayudaron a su rápida sanación.

El animador comenzó a realizar sesiones de kinesioterapia “para que los pulmones vuelvan a funcionar normalmente”: “Me va a llevar unos días, pero nada muy difícil”. Se tomará el fin de semana de descanso y no estará en el estudio del programa que conduce con Carolina Papaleo en El Nueve, sino que hará alguna participación desde su casa a través de Zoom. “Cuando hablo mucho me agito”, explicó quien el lunes regresará “despacito” a su programa de radio.

La transmisión en vivo desde su Instagram, por su parte, la hizo sentado y hablando bajito. “Me pasaron miles de cosas estando internado mirando el techo”, continuó con su relató e hizo la salvedad: “Nunca la pasé mal, ni en una situación física, psíquica o emocional”. Su panorama clínico le llevaba tranquilidad, es por eso que en ningún momento sintió miedo o estuvo asustado.

También se solidarizó con el personal de salud y contó que durante sus días en el centro médico escuchaba desde su habitación los reclamos que había en las distintas instituciones. “Todo mi apoyo y solidaridad con ellos porque son los héroes de esta actualidad”.

“Aclaro que no soy antivacunas. Al revés: me la paso promocionando la vacunación en mis programas, en mis redes”, agregó y explicó por qué no había sido inoculado a pesar de haber tenido el turno: “No fui por un problema personal. A los cuatro, cinco días, fui a colaborar con la Fundación Espartanos, supongo que fue ahí en donde me contagié, pero no lo puedo asegurar. Entonces, por más que me hubiera dado la vacuna, los anticuerpos no aparecen en dos minutos, tardan unos cuantos días, me hubiera contagiado igual”, consideró y retiró: “No soy antivacunas. Soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”.

“Me tocó a mí, que yo me cuido, cumplo con todas las reglas y protocolos de convivencia sana que tenemos que mantener”, continuó y volvió a agradecer por el apoyo que recibió durante el tiempo que transitó su cuadro de coronavirus.

En tanto, recordó una charla que tuvo con su compañera de radio sobre su experiencia: “Es como haber estado en tu propio velorio. Ves quién va, quién no va, quién saludó, quién no saludó. Es una situación rara, pero es como haber estado en tu propio velorio”.

“También me pasa que pienso en los que no tuvieron la chance de salir adelante. Eso me da bronca, pena, injusticia. Tenemos que honrar a todos los que no pudieron salir, cuidándonos a nosotros, vacunándonos, haciendo las cosas bien. Es un esfuerzo, es incómodo, sí. Algunos tienen más chances de hacerlo con más recursos, otros, menos, pero lo tiene que hacer. Por el bien de uno, de la familia y de la sociedad”, concluyó Julián Weich.

