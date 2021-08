En el ciclo que conduce Viviana Canosa por la señal de cable A24 se estaba tratando el tema de la combinación de vacunas contra el Covid-19 con la intención de llegar al mayor número de inoculados en el más corto plazo.

El Dr. Edgardo Trivisonno intentaba explicar lo bien que había funcionado en el organismo de la canciller alemana Ángela Merkel la combinación de la vacunas AstraZeneca en primera dosis con la Pfizer en segunda, y daba el dato de que la inmunidad era superior aún a la de haberse aplicado la doble dosis de Pfizer, la conductora del envío, Viviana Canosa, interrumpió para dar sus impresiones acerca del asunto.

Para que supuestamente "entienda todo el mundo", la conductora utilizó ejemplos que poco y nada tienen que ver con la mezcla de una dosis proveniente de una compañía y país, con otra cuyo origen sea diferente.

"Yo sé que voy a dar poco seria en esta conversación pero para mí todo es de locos", arrancó atajándose Canosa.

"Es como el combo de McDonald's, es como la cajita feliz. O sea: que me llevó, que me suma", expresó la conductora.

"Es como un saldo, es como que voy al shopping y compró uno de esos calzones que quedan de colores que no te los compras nunca. Te dicen está barata esta ropa interior, pero no me voy a comprar un calzón verde. O sea... es un saldo que me sirve para lo que necesito... pero no me gusta!!! ", agregó.

"Es Cómo hacer una torta. No tengo huevos... le pongo crema, pero no queda la misma torta", se quejó Canosa.

"Entonces lo que digo es: ¿cómo hacemos para cre-er?", concluyó la conductora ante la atónita mirada del especialista.

