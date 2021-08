El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó por unanimidad un pedido para que los responsables de ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) y de la Distribuidora Camuzzi Gas del Sur se apersonen al Parlamento Comunal y expliquen los motivos por los cuales ha aumentado la cantidad de cortes de servicio en la ciudad durante la temporada invernal, y los altísimos costos que se le cobran al usuario en concepto de intereses por mora y reconexión.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la concejal Daniela D'Amico aseveró "nos preocupa la falta de atención de ENARGAS y CAMUZZI y los cortes de servicio que padecen los vecinos sin una vía de comunicación acorde para poder canalizar algunos de sus problemas, con una 0800 que no funciona o no atiende nadie, con las oficinas cerradas. Nosotros hemos ido a querer entregar notas y no hay nadie responsable para atender a un concejal, imagínense a un vecino".

"Tenemos caos de vecinos que nos dicen que están pidiendo un 50% de intereses y más para reestablecer el servicio cuando hay normativa que establece que no deben cobrarse más de un 20%" explicó la edil, que sobre la situación que denunciaron varios vecinos dijo "el Concejo en conjunto aprobó por unanimidad esta citación para que se puedan apersonar y explicar todo esto y saber si es cierto lo que nos informan que están retirando alrededor de mil medidores por mes".

La edil radical pidió a los vecinos acercar toda documentación para reforzar una presentación conjunta, pudiendo hacer a las redes sociales o al 2966356520.

"Acá no hay ninguna cuestión política porque somos los 7 concejales los que impulsamos esto por unanimidad, entendiendo que no puede haber este abuso por parte de las empresas y sobre todo en plena temporada invernal con las bajas temperaturas que son características de esta época", concluyó.