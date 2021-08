Luego de haber estado en terapia intensiva tras haber recibido un disparo en el abdomen por parte de un policía mientras tenía un brote psicótico, Santiago Chano Moreno Charpentier grabó un video desde el Sanatorio Otamendi, adonde transita el último tramo de su recuperación. En la jornada de hoy, en horas de la tarde, sería dado de alta luego de 18 días.

En las imágenes, se lo ve sentado en un sillón, de buen ánimo, con una remera rayada, pantalón de gimnasia y una campera deportiva. “Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Sanatorio Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a su plantel, de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, quienes me han tratado como nunca me trataron en un hospital”, dice el ex líder de Tan Biónica.

“Quiero agradecer a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, a los cronistas: no es un a manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas”, dijo y explicó cómo seguirá todo: “Me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento y necesito respeto no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para seguir con su tratamiento de su enfermedad y adicción”.

Para cerrar, se dirigió a su público: “Por último quiero agradecer a los fans, la manifestación de afecto, ante cada momento difícil me puse a leer sus declaraciones de amor. Yo también estoy para ustedes. Los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir”.

En la madrugada del lunes 26 de julio el músico protagonizó un violento episodio en la casa de su madre, en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39. Según el reporte elevado a la Justicia por aquellas horas, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

