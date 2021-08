Las críticas y cuestionamientos al gobierno nacional que lideraba Cristina Fernández de Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, parecen haberse olvidado. No hubo rincón de la provincia donde no se haya comentado la foto que en la mañana de este sábado, comenzó a circular en redes sociales, mostrando la reunión que protagonizaron Máximo Kirchner, diputado nacional y el ex mandatario provincial Daniel Peralta.

Tras confirmar su decisión de no participar con su partido en las elecciones legislativas de este año, el ex gobernador santacruceño sorprendió a todos mostrándose en redes sociales junto con el jefe de Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

"Larga y sincera charla sobre política de nuestra Provincia y el País con Máximo Kirchner. Dialogando sobre nuestra visión del presente y el futuro" fue el posteo que publicó en twitter Gabriela Peralta, ex diputada provincial (MC) y pareja de Daniel Peralta.

La reunión sorprendió a todo el arco político provincial, ya que desde diciembre del 2011 cuando se produjo una renuncia masiva de funcionarios en el gabinete de Peralta por parte de referentes de La Cámpora y del gobierno nacional que conducía Cristina Fernández de Kirchner, el ex mandatario tomó la medida como el quiebre "definitivo" de las relaciones con Nación y empezó a cuestionar severamente las decisiones del gobierno de la entonces presidenta de la Nación.

El corte en las relaciones fue tan severo por aquellos años que incluso Peralta tuvo serios problemas económicos para abonar los sueldos en tiempo y forma, debido al ahogo financiero que desde el gobierno nacional se le aplicó por sus persistentes críticas. Hoy diversos referentes del kirchnerismo todavía recuerdan sus declaraciones en LU14 Radio Provincia donde aseguró ante una consulta que "más allá de hacer ganar una elección, también la podía hacer perder".

La tensión fue tal que con el triunfo de Alicia Kirchner en la gobernación, el ex gobernador debió soportar sentado en primera fila, que la flamante nueva mandataria provincial asegurara en su discurso inaugural que "la provincia estaba quebrada".

Peralta renunció al Justicialismo de Santa Cruz y creó su propio partido: Santa Cruz Somos Todos, una réplica de la idea que el ex gobernador Mario Das Neves había concretado en Chubut. Pero los resultados no fueron los mismos, ya que las urnas no cubrieron las expectativas del espacio. Las elecciones posteriores tampoco le fueron favorables, ni para la gobernación, ni para la intendencia, Peralta logró el caudal de votos necesarios para sostenerse como estructura política alternativa, y con el cumplimiento de mandato en el 2019 de su única representante institucional (Gabriela Peralta como diputada provincial en la Legislatura), el espacio quedó sin referencia y con cada vez menos militancia.

Luego de aquella historia que lo distanció "para siempre" del kirchnerismo, llamó poderosamente la atención la foto que trascendió en redes sociales junto al hijo del ex matrimonio presidencial, actual jefe del Bloque de legisladores nacionales y máxima figura política del oficialismo.