3 casos de variante delta en Punta Arenas: "No creo que se abran las fronteras"

El Laboratorio de CADI-UMAG en Chile confirmó la genotipificación de tres muestras positivas de Covid-19 como casos de la variante delta. Se trata de habitantes de Punta Arenas, en la vecina ciudad chilena que están siendo monitoreados para conocer el avance de su salud pero además, los contactos estrechos con los que hayan tenido relación.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el periodista de Punta Arenas, Iván Yutronic confirmó la preocupación que la situación generó y dijo "veníamos muy bien en términos sanitarios, con una baja importante de casos y muy pocos activos, y estos casos sin duda han generado una gran preocupación, sobre todo porque sabemos que esta variante es altamente contagiosa y todavía se desconocen los efectos que esto puede llegar a tener".

"La verdad que no creo que ni las autoridades chilenas, ni tampoco las argentinas vayan a avanzar en la posibilidad de permitir el paso por las fronteras. Acá deberemos esperar tener la dimensión real de lo que deje en la ciudad y en la región de Magallanes la llegada de esta cepa y creo que no está en la agenda la posibilidad de permitir la llegada de extranjeros. Y con el mismo sentido, tampoco creo que ni Santa Cruz ni Tierra del Fuego autoricen los viajes sabiendo que se corre algún tipo de riesgo sanitario, por lo que no creo que se abran las fronteras", sentenció el colega.