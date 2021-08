Telefé abrió la convocatoria a pasteleros amateurs para lo que será un nuevo ciclo de "Bake Off Argentina", el reality que nuevamente será conducido por Paula Chaves. Sin embargo, el ciclo que cerró mal su edición 2020, también arranca mal para este 2021, ya que los aspirantes denuncian que se cerró el selectivo antes de tiempo y que nadie avisó de tales cambios.

Tania Chavarría es oriunda Pico Truncado y actualmente se encuentra viviendo en Cipolletti, en la provincia de Río Negro junto a su pareja y su hija. La joven mamá subió un video a YouTube y esperaba así poder sumarse al certamen de pastelería. "Empecé hace más de un año y medio a causa de un accidente laboral que sufrió mi marido, Roberto Casarotto, en medio de la pandemia y sin percibir el sueldo. Para contar con recursos, me vi obligada a hacer algo. Y encaré la pastelería, luego que una compañera de trabajo me comprara la primera torta".

"Por medio de una página en Facebook puse un emprendimiento amateur y comencé a vender lo que podía por Facebook. En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Tania dijo "para mí era un sueño poder participar de Bake Off seguí todas las ediciones, pero la verdad lo que hicieron me da sospechas y desde ya les digo que no los voy a seguir más".

"Cerraron las inscripciones antes de tiempo y no dijeron nada. Cerraron las inscripciones el viernes 13 cuando la fecha estaba estipulada para el domingo 15 de agosto. No nos avisaron nada, es todo muy extraño, y además si uno se metía a la página de Telefé seguían promocionando el certamen sin cambios en el selectivo" comentó Tania, que agregó "después nos dimos cuenta que ya tenían todo elegido y que ya estaban elegidos los participantes, pero nadie dijo nada y quedamos muchos afuera, sin poder siquiera subir nuestros videos".

La joven mamá dijo que se sintió "defraudada" y que al menos por ahora "no voy a buscar participar en otro certamen de este tipo" y lamentó que "se hayan hecho las cosas tan desprolijamente", ya que sostuvo "muchos aspirantes nos enteramos por la tele que ya hay grabaciones, videos con los participantes y todavía no se había cerrado el esquema de pre selección".

"Voy a continuar con mi emprendimiento, me va muy bien. Tengo pedidos hasta octubre por suerte" señaló Tania, molesta por la situación que hubiera permitido que una santacruceña accediera al certamen de pastelería.