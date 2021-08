Avanza la vacunación sin turnos en el Vacunatorio Municipal

Una jornada más de trabajo se llevó adelante hoy en el gimnasio municipal 17 de Octubre, donde la Secretaría de Salud Pública de la Comuna, en forma conjunta con otras áreas operativas y de logística, lleva adelante la campaña de vacunación contra el Covid- 19. Además de los turneros habilitados en la página provincial www.vacunarparaprevenir.gov.ar, desde la semana pasada se ofrece a la comunidad la posibilidad de inocularse con la primera dosis sin turno. Debido a la gran demanda que se produjo, debió encararse la modalidad sectorizándose la franja etaria, por lo que a la fecha se inoculó a mayores de 35 años.

Así lo explicó una de las responsables de la coordinación de este centro de vacunación, la Enfermera Estela Tureo, quien sostuvo que “esta nueva modalidad está teniendo un resultado muy positivo porque la gente está concurriendo al vacunatorio para recibir la primera dosis por demanda”.

La profesional sostuvo que “al lanzar esta metodología, hemos notado cuánta gente está sin vacunarse, de distintas edades porque hasta recibimos gente de 80 años”.

Explicó que “hoy por la mañana atendimos con la turnera de la provincia que convocaba a mayores de 18 años sin restricciones y después, sin turno, estamos trabajando con mayores de 35 años”.

Sobre por qué muchas personas no habían accedido a la vacuna a pesar de haber sido convocadas, la enfermera detectó que “en muchos casos tenían miedo o desconfianza, otros no contaban con los dispositivos o el conocimiento para ingresar al turnero, también hay gente que no tenía movilidad, muchos residentes de zona de chacras o trabajadores de estancias; y otros tantos que por algunas enfermedades preexistentes no habían decidido vacunarse. Por ello, la idea es continuar con la vacunación por demanda en este gimnasio y, desde mañana, en el gimnasio Verón donde se traslada El Estado en tu Barrio que reúne a organismos nacionales, provinciales y municipales para atender a la comunidad”.

Por último la profesional le recomendó a los vecinos que “no bajen la guardia, no hay que relajarse y mantener los cuidados. Es necesario estar vacunado y extremar las medidas sanitarias para evitar un brote fuerte”.