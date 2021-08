L-Gante llevó su música a La Academia y concretó el sueño de Tinelli

Anoche Marcelo Tinelli y L-Gante concretaron un encuentro que se estaba haciendo desear. Postergado por los compromisos internacionales del artista, finalmente tuvo lugar este martes en la pista de Showmatch. El joven oriundo de General Rodríguez, irrumpió en medio de la salsa de a tres de La Academia y puso a bailar a todos con algunos de sus hits, entre los que incluyó su versión del abecedario que se hizo viral.

“Es el artista del momento”, destacó el conductor sobre Elián Ángel González (el verdadero nombre del cantante), quien ingresó a la pista luego de Luciana Salazar, que bailó junto a Mariano Martínez. El músico llegó acompañado por su staff y su mamá, Claudia, que siguió emocionada todo lo que ocurría en la pista. Como era de esperar, Marcelo se acercó a saludarle y le prestó el micrófono.

La mujer contó contó que escucha las canciones de su hijo, y éste reconoció que su madre es una parte importante a la hora de componer sus canciones: “Me dice: ‘ahí ya te estás pasando’” reconoció. Claudia contó que le puso Elián porque nació en época en la que niño conocido como el “balserito cubano” conmocionó al mundo. Y que también fue causante de su nombre artístico, cuando irónicamente le decía que vestía de manera elegante: “Ella me descansaba. Usaba bermudas, medias, pantuflas”, explicó el músico, entre risas.

“Tiene pinta de bueno”, dijo Marcelo. “¿De qué tengo cara?”, quiso asegurarse el cantante. “De buen pibe, de pibe muy tranquilo. Para salir un rato con vos”, ratificó Marcelo. Donde no estuvieron tan de acuerdo fue con el fútbol. “¿Aguante Boca?”, le preguntó al conductor, fanático de San Lorenzo. “Sabía que me iba a decir algo de Boca”, reconoció Tinelli y dio paso al primer tema de la noche, “Alta data”.

Al finalizar, Marcelo pidió un aplauso “para el artista del momento”, y lo invitó a contar parte de su historia de superación. “Esto lo tomo como que recién empieza. Vamos a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar. Yo vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué una vuelta, trabajé, mi mamá trabajó toda su vida. Estuve solo en casa, o vagando en la calle, no tuve padre, todo me llevó a no decepcionar a mi mamá, eso me orientó”, afirmó el músico mientras su madre lo miraba con ojos llenos de emoción y orgullo.

FUENTE: Ámbito.