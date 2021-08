Tras la movilización que realizaron familiares y amigos de Gisell Pinilla en pleno centro de la ciudad pidiendo justicia y esclarecer la muerte de la joven, el abogado de la familia confirmó que pidió varias medidas para tratar de dilucidar qué pasó las horas previas al hallazgo del cuerpo de la mujer.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Jorge Trevotich, abogado de la familia de Gisell destacó "la familia está convencida de que la muerte no fue natural, y además un par de días previos Gisell había manifestado a una amiga que si le pasaba algo, el responsable era su pareja".

"El hombre tenía una restricción de acercamiento y una vecina vio que la pareja llegaba a la casa horas antes de que ella apareciera muerta en el interior del auto" comentó Trevotich, que agregó "además hay indicios de que Gisell había estado horas antes en la Comisaría 2°, no sabemos porqué y en qué contexto, por eso presentamos un escrito pidiendo algunas medidas probatorias y las filmaciones de las cámaras cercanas a la dependencia policial para saber porqué estaba allí".

Consultado acerca de si es habitual que los resultados de una autopsia se den a conocer con tanta celeridad como ocurrió con el caso de Gisell -la Policía tardó solo 24 horas en informar que había fallecido de muerte natural por un edema pulmonar- el letrado sostuvo "no es normal, habitualmente se demora un poco más los resultados de la autopsia. Pero lo importante es que la gente tiene que saber que las conclusiones de la autopsia son preliminares, no definitivas. Hay que ver qué fue lo que le originó ese edema pulmonar y si las condiciones del estado de salud de Gisell tuvieron que ver con el desenlace o no".

"Natalia la hermana que la encontró a GIsell, es policía, por lo que ella nos confirmó que cuando la encontró en el interior del auto, la joven respiraba, le tomó el pulso dos veces y termina falleciendo en la ambulancia de UDEM, ya que no alcanzó a ser trasladada" detalló.

"La hermana nos dijo que cuando la encntró, Gisell tenía los pies totalmente embarrados, y en ese patio no hay barro; tenía la cara y la cabeza llena de sangre y hasta encontraron unas llaves cerca del hecho que podrían habérsele caído a alguien, tal vez quien la pudo haber llevado hasta allí. POr eso estamos pidiendo una serie de pruebas para tratar de armar qué fue lo que pasó".