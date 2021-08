En el marco del convenio de colaboración oportunamente firmado en el mes de junio, la Secretaría de Comercio e Industria del Ministerio de la Producción, junto al Sindicato de Amas de Casa de la Provincia de Santa Cruz, llevó a cabo el control y fiscalización de los programas “Precios Cuidados” y “Carne para Todos”. El mismo tuvo lugar en supermercados de la capital provincial con el objetivo de verificar el cumplimiento de precios, stock y estado de la mercadería que se ofrece al público. La entidad realiza dichosa controles junto al cuerpo de inspectores de la Dirección de Consumo provincial, no sólo para llevar a cabo el control de precios y calidad de la mercadería, sino además para aprender a completar las planillas que luego se relevan a Nación.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Estrella Cortés secretaria general del SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina) Seccional Santa Cruz detalló "la verdad que para nosotros es muy importante poder participar de esta tarea de control" y agregó "en el caso del programa Carne Para Todos, hay hasta 7 cortes de carne que se encuentran de lunes a viernes, no así los fines de semana; y en el caso de Precios Cuidados, buscamos que en caso de no ver existencia de un producto en góndola, la obligación de brindar un alternativo al mismo precio, como lo establece la legislación".

"Hemos estado pasando los datos de comercios que no están cumpliendo, lamentablemente, no tienen la mercadería en exhibición y no cumplen con los precios acordados" dijo Cortés, que agregó "nosotros no tenemos poder de policía para aplicar sanciones o medidas correctivas, pero tenemos buena relación con los gerentes y les informamos si hay normativa que no se cumple".

"De todas formas hemos hecho las presentaciones en la Secretaría para que se los intime a cumplir" señaló la referente de SACRA en la provincia