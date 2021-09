Río Gallegos: Operativo conjunto en Parque Industrial y Mariano Moreno

En la ocasión, Pamela Bustamante, jefa del departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito, que depende de la Secretaría de Gobierno, confirmó que “los controles los estamos haciendo con la parte operativa de Transporte Público y estamos controlando taxis y remises, pero además hay personal de Control Animal trabajando en la prevención”, detalló.

Bustamante añadió que “la gente responde bien ante algunas situaciones, pero en otras no tanto” y en ese sentido aclaró que “la falta de documentación, el hábito de no usar el cinturón de seguridad, o no tener las luces encendidas todo el día son motivo de infracciones, es decir que ya no serían preventivas. En cuanto a la parte de prevención exclusivamente sí controlamos lo de la contaminación sonora”, explicó.

Por su parte, Alejandro Cheuqueman, titular del área de Control Animal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, señaló que en lo que a nosotros corresponde “estamos con todo lo que tiene que ver con la Ley 8426 sobre tenencia responsable y en cuyos incisos se menciona todo lo que tiene que ver con las mascotas que viajan en automóviles”.



“Entonces, estamos recordando eso, y también entregando folletería, en este caso informativa, sobre cómo tienen que mantenerse las mascotas dentro del vehículo, los cuidados, y recordando también lo del maltrato animal”, resumió.

Castramóvil

Por otra parte, Cheuqueman informó que se continúa trabajando con el quirófano móvil para castración de mascotas en el Gimnasio “Indio” Nicolai (14 entre 13 y 17 del San Benito), en el marco del Estado en Tu Barrio.

El funcionario, en ese sentido, invitó a vecinos y vecinas a acercarse ya que se están ofreciendo diversos servicios, además de la castración, como antiparasitario, vacuna antirrábica, patentamiento de mascotas y también recepción de denuncias por maltrato animal o por perros agresivos.

Quienes necesiten de alguno de estos servicios también puedes acercarse al Departamento Control Animal y Veterinaria, ubicado en el Corralón Municipal de calle Paso de los Arrieros, al lado del hipermercado, o comunicarse al 442571.