Los trabajadores mineros de Río Turbio realizarán este viernes 10 de septiembre una Asamblea que definirá si aceptan o no la nueva oferta remitida por la Intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la contrapropuesta enviada por los propios trabajadores.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Miguel Páez, representante electo de la Asamblea de los trabajadores desarrollada en boca de Mina 5 comentó "la empresa dio contestación por escrito a la contrapropuesta acercada por los trabajadores" y agregó "desde la Intervención se mantiene la propuesta inicial, sólo cambió un punto de lo que ofrecía y mantiene el adicional no remunerativo que ya había acercado".

"Nosotros pedíamos conceptos de recomposición salarial o montos fijos pero la empresa mantiene su oferta inicial en la mayoría de los puntos" señaló Páez, que continuó "mañana será la Asamblea para discutir esta nueva oferta de la Intervención".

Páez aseveró que "hay un descontento generalizado, hay enormes diferencias entre el personal de base y el personal jerárquico y esas diferencias son las que generan esa disconformidad" y continuó "este mejoramiento es nada, pareciera que están buscando el desgaste y la verdad es que los trabajadores estamos cansados y no vamos a bajar los brazos en nuestros reclamos".

"Los mineros no es que quieren seguir de paro y no trabajar, sino que están reclamando lo justo aunque la Intervención parece que no lo entiende" sentenció para finalizar.