Lo confirmó el destacado profesional médico. El nuevo criterio es 15 días para los trabajadores de salud y 30 días desde el alta para la población general. Aclaró que tales criterios los determina "el Ministerio de Salud" y que pueden variar "de un día para el otro". Confirmó que "no hay entrecruzamiento de información" del Vacunatorio con la base del SISA.

Lo confirmó la doctora Julia Chalub, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio. Se trata de hermanitos de 3 y 4 años que buscan un hogar provisorio por no más de 120 como establece el sistema, a la espera de su resolución judicial.

Lo confirmó Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos. "De 36 unidades quedan no más de 18", señaló el referente del sector. Aseguró que la gran mayoría están "evaluando si trabajan o no porque la actividad ya no es rentable".