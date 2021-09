García: “Santa Cruz tiene riesgo epidemiológico bajo aunque varias localidades tienen el status de circulación comunitaria”

En primera instancia, el Ministro dio detalles acerca de la situación epidemiológica anunciando que en la jornada de ayer no se detectaron casos positivos en toda la provincia y que actualmente hay 83 casos activos y más de 61 mil acumulados desde que comenzó la pandemia de COVID – 19. “Si bien esta situación es un aliciente, sin lugar a dudas, tenemos que saber que responde a las distintas medidas que se vienen tomando respecto a la protección, cumplimiento de los protocolos y especialmente el cuidado que cada uno de los santacruceños realiza respecto a no contagiar ni contagiarse y no generar nuevos brotes dentro de la provincia”, explicó.

Semáforo epidemiológico

En lo que respecta al semáforo epidemiológico, el funcionario señaló, que toda la provincia de Santa Cruz actualmente se encuentra en color verde, es decir que el riesgo epidemiológico es bajo a pesar que varias localidades tienen el status epidemiológico de circulación comunitaria.

Plan de vacunación

En lo que respecta a los procesos de vacunación el ministro García, indicó que “avanzamos en la aplicación de primera dosis al 83% de la población vacunable en Santa Cruz y el 52% de esa población ya se encuentra vacunada con segunda dosis”. “Superando de esta manera el 60% de las personas que ya recibieron su segunda dosis luego de haberse aplicado a la primera”, expuso.

“La estrategia de vacunación continúa con la aplicación de las vacunas Pfizer y Moderna a jóvenes de 17 años sin comorbilidades. También se prosigue con la aplicación del segundo componente Sputnik V, Sinopharm, Astrazeneca y también se impulsa la estrategia de vacunación en el primer nivel de atención con la vacuna Cansino. Esta última consiste en una sola aplicación para generar inmunidad completa”, detalló.

Llegada de nuevas dosis

Por otra parte, el titular de la Cartera Sanitaria informó que nueva partida de vacunas Pfizer llegaran a la provincia en el transcurso de los próximos días, mientras que en la jornada de hoy comienza a llegar la primera partida de 8000 dosis de vacuna Sinopharm que también estarán destinadas a completar el faltante de personas que todavía no accedieron a la primera dosis. “Se está en proceso activo de búsqueda y de convocatoria para lograr un nivel elevado de vacunación en la provincia de Santa Cruz”, resaltó.

Operativos de detección y prevención

En ese contexto recordó que continúan los operativos Detectar y Prevenir como también la reglamentación que rige en cuanto al hisopado negativo para el ingreso a la provincia ya sea por vía terrestre o por vía aérea.

Cuidemos el Agua

García se refirió al mantenimiento del Planta Potabilizadora de Agua de Río Gallegos. Sobre lo cual, manifestó: “Durante los próximos días va a haber una disminución de los caudales de agua y esta situación relacionada a una de las medidas esenciales de prevención que justamente es el lavado frecuente de las manos y todo lo relacionado a la higiene de los ambientes, nos hace brindar la recomendación acerca del consumo prudente porque si bien va a bajar el caudal de agua no es que va a cortarse la provisión de este suministro. La utilización tiene que ser responsable por parte de cada uno de nosotros. Si la utilización no es responsable, el agua puede llegar a traer aparejado que en algunos sectores haya bajo flujo hasta la falta en el caso de que el consumo no sea como debe ser”, subrayó.

Medidas de prevención

En lo que respecta a las medidas de prevención, indicó que siguen siendo las mismas de siempre, tales como el cumplimiento de los protocolos, lo que es una parte fundamental en el manejo de los brotes y de la actual situación epidemiológica que estamos teniendo. “Por eso, se vuelve a insistir en este caso con una situación puntual para la localidad de Rio Gallegos y tiene que ver con el consumo prudente de agua pero también el cumplimiento de todos los protocolos que nos llevan a las medidas de cuidado y protección de toda nuestra comunidad santacruceña”, finalizó.