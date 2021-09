Lo sostuvo la doctora Mónica Pereyra. La médica del Hospital Regional secunda la lista de SER Santa Cruz que encabeza el petrolero Claudio Vidal. "No dejé de trabajar un día por la pandemia, así es mi compromiso con la gente de mi provincia", señaló.

Lo dijo la ex concejal radical de Pico Truncado, Hilda Nahuin quien denunció al ex intendente de esa localidad en la Justicia. "Se le comprobó que como funcionario cometió un delito" señaló la ex edil que remarcó "le dije a Roxana Reyes que Fernández es una pesada mochila que van a tener que cargar".