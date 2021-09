Reprimieron a municipales en Caleta Olivia y hay al menos 4 heridos

Los incidentes se registraron alrededor de las 09:30 y al menos tres trabajadores fueron impactados con postas de gomas e incluso el concejal Cristian Bazán que acudió a los pocos minutos para intentar frenar la represión, recibió un golpe en las piernas por los efectivos que actuaron con equipo antitumulto.

Por ahora no se sabe si la orden de utilizar la fuerza para impedir el corte de ruta partió desde la justicia federal o de la provincial, pero el inicial incidente hizo que acudieran manifestantes de otros sectores, entre ellos de la Fundación Santa Cruz Sustentable, ATE, ADOSAC (docentes), Barrios de Pie y Polo Obrero, entre otros.

Los municipales se habían replegado hasta unos cuatrocientos metros de la rotonda de Termap y fueron sumando adherentes frente al edificio SUPE y el Centro Cultural, seguidos por la Infantería, por lo cual la avenida de acceso (Leandro Alem) quedó cortada al tránsito.

Luego, alrededor de las 11.00 todos los grupos de desplazaron hasta el edificio municipal pasando lateralmente por los policías apostados a quienes les arrojaron algunas piedras, tal como había ocurrido en la rotonda de Termap.

A mediodía ya había más de cuatrocientos manifestantes frente al municipio y los referentes de todos los sectores hicieron uso de la palabra para repudiar la represión y lanzaron fuertes críticas contra las autoridades municipales y provinciales dado que también expresaron sus demandas de incremento de salarios.

Al menos cuatro trabajadores municipales de Caleta Olivia terminaron con heridas de balas de goma y una decena con complicaciones respiratorias por los gases lacrimógenos arrojados por personal de la Infantería que intentó disipar la manifestación de los trabajadores que pretendían acercar su pedido de una recomposición salarial a las autoridades del Municipio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Avellaneda referente de la Agrupación "Lucha y Dignidad Municipal" confirmó que más de un centenar de integrantes de Infantería empezó a disparar balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar la protesta".

"Nosotros seguiremos con nuestro reclamo, hay cuatro compañeros con balas de goma y muchos afectados en la respiración por los gases. Pero esto no es la forma, no con represión, no nos van a callar" sentenció el dirigente.