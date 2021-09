Continúa sin poder abrir sus puertas el Sanatorio Integral San Benito ubicado sobre calle 13 del barrio homónimo, una situación sumergida en trámites y exigencias burocráticas que se han extendido durante más de un año y medio incluso desde antes del inicio de la pandemia. Ahora hay posiciones cruzadas entre la Municipalidad de Río Gallegos y el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia sobre a quién le corresponde la potestad de habilitar la estructura sanitaria.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Miguel Ríos, director médico de la clínica privada dijo "como novedades, no tenemos ninguna" y agregó "lamentablemente las trabas burocráticas van parando la posibilidad de habilitar la clínica privada".

"Hace 6 meses nos dijeron que hay un Estatuto que no le permite al Municipio avanzar con la habilitación de los planos, si no es el Ministerio de Salud el que suscribe la obra, por ende se empezaron a tirar la pelota entre ambos organismos y seguimos igual" señaló el profesional médico, que agregó "la Municipalidad no puede aprobar ningún plano y el Ministerio de Salud nos dice que la habilitación depende del Municipio".

"Estamos en esta traba legal sobre la que no podemos avanzar, por lo que queremos propiciar una mesa de trabajo donde estemos todas las partes y ponernos de acuerdo para poder abrir" sostuvo, para continuar "lo último que se logró fue que la Municipalidad cediera a modo de favor, la inspección de Bomberos. Queremos hacer una reunión de partes y con buena voluntad se podría resolver" aseveró el facultativo.