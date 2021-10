Eduardo Paes, el alcalde de Rio de Janeiro, en Brasil, recomendó a los turistas que se vacunen antes de visitar la ciudad donde está en vigor el "pasaporte" sanitario que limita el acceso a espacios públicos.

A través del "pasaporte de la vacuna lo que estamos diciendo a los turistas es que quienes son responsables y se vacunaron pueden venir con tranquilidad, pero aquellos que no se vacunaron por favor no vengan, no son bienvenidos en Rio de Janeiro", afirmó Paes.

El jefe del gobierno municipal ofreció hoy una conferencia de prensa en la que afirmó que el "pasaporte" no amenaza la libertad de desplazamiento de las personas y tiene como objetivo el de "proteger" vidas.

El citado certificado de vacunación entró en vigor el 15 de setiembre y debe ser presentado para ingresar a lugares turísticos, cines, teatros y centros de entrenamiento físico.

Este jueves el Supremo Tribunal Federal respaldó el "pasaporte" al rechazar una medida cautelar del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro.

Para el Tribunal de Rio el decreto del alcalde Paes atenta contra las libertades individuales y es comparable a las medidas del régimen "nazi".

Por su parte el Supremo consideró que la Alcaldía tiene atribuciones para exigir el certificado de vacunación como una forma de "hacer frente a la pandemia" e impedir la "diseminación del virus".

