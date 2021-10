Continuando con el plan de vacunación a demanda, hoy lunes el vacunatorio municipal montado en el Gimnasio “Lucho” Fernández recibió a menores de 12 y 13 años con factores de riesgo, que debían llevar el certificado médico correspondiente.

La actividad comenzó temprano en la mañana y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, teniendo en cuenta que también se vacunó a menores entre 14 y 17 años sin restricciones.

En total fueron más de 100 los y las adolescentes que recibieron la primera dosis de Moderna contra el Covid-19, destacándose que la vacunación se hizo por orden de llegada, sin turno.

Además, se informó que mañana martes se continuará con el mismo sistema: por orden de llegada y al mismo grupo de personas (menores de 12 y 13 años con factores de riesgo y a menores de 14 a 17 sin restricciones), en el Gimnasio Municipal “Lucho” Fernández, ubicado en Zapiola 1532.

Por otra parte, la Secretaría de Salud Pública comenzó a vacunar con Cansino, una vacuna de origen chino que tiene la particularidad de necesitar una sola dosis, lo que la convierte en una opción con mucha aceptación por su practicidad. Esta vacuna actualmente está siendo aplicada a personas mayores de 60 años sin restricciones y a mayores de 30 años con factores de riesgo. En este sentido, desde Salud se destacó que la Cansino no es un refuerzo, si no una vacuna destinada a aquellas persona que aún no recibieron ninguna dosis contra el Covid-19.

También continúa la aplicación de 1° y 2° dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinopharm en el CAPS Peliche (Kirchner 2300) y de Sinopharm en los dispensarios Tito Moreno (Pasaje Miranda y Eva Perón) y Madre Teresa de Calcuta (Batalla Puerto Argentino 455).