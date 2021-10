Elecciones en AMSA: la Lista Amarilla busca renovar la conducción de la Mutual

Lo confirmó la doctora Julia Chalub, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio. Se trata de hermanitos de 3 y 4 años que buscan un hogar provisorio por no más de 120 como establece el sistema, a la espera de su resolución judicial.

Lo confirmó Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos. "De 36 unidades quedan no más de 18", señaló el referente del sector. Aseguró que la gran mayoría están "evaluando si trabajan o no porque la actividad ya no es rentable".