Tras el fallecimiento repentino del intendente de Los Antiguos, Guillermo Mercado, se especuló con la posibilidad de que aprovechando el movimiento electoral de la elección legislativa del próximo 14 de noviembre, allí la localidad eligiese a su nuevo jefe comunal. Pero esto lo desestimó el propio intendente interino, el ex presidente del Concejo Deliberante de Los Antiguos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Julio César Bellomo comentó "nosotros haremos el llamado para lo cual tenemos 30 días y de allí se habilitan los 90 días para la elección, por ende no va a ser el 14 de noviembre" y agregó "jamás se especuló en no llamar a elecciones, quienes dijeron eso son unos irresponsables porque la ley es clara, si no se salió a hablar fue por respeto".

Bellomo comentó como fue tomar el cargo de su compañero tras este trágico suceso “la verdad muy difícil, yo me venía preparando para ser intendente pero nunca me imaginé ni me prepare para que sea de esta manera”. A su vez agregó “para ser sincero en lo laboral no es muy difícil, pero en lo personal estoy destruido, cuesta mucho emocionalmente”.

Julio explicó también que procesos se tienen que realizar para que ocurran las elecciones en la localidad “tengo treinta días para llamar a elecciones y como mínimo tengo noventa días para hacer las elecciones”. Además agregó “yo voy a hacer candidato por la misma línea que Guille, ahora estoy a cargo de lo ejecutivo pero si llego a quedar como Intendente dejare la banca de concejales”.

Para concluir el Intendente interino aclaró el futuro de la Fiesta de la Cereza que se realiza todos los años en la ciudad de Los Antiguos “es más que seguro que la fiesta se va a hacer, cuantos días y cuando y como todavía está por definirse”. A su vez comentó “pedimos los fondos no para gobernar sino para cumplir con los anhelos que tenía Guille”.