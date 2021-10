Así lo aclaró el empresario automotor Mijhael Harasic, permisionario de las Zonas Francas que confirmó que en no más de 90 días tendrá salón y taller con la fusión de las marcas con las que trabajará. Hoy tiene tan sólo 7 unidades a disposición cuando la demanda es mucho mayor. Destacó que es hasta ahora es el único registrado para la comercialización de autos en el predio franco y que su inversión superó el medio millón de dólares.

Lo confirmó la doctora Julia Chalub, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio. Se trata de hermanitos de 3 y 4 años que buscan un hogar provisorio por no más de 120 como establece el sistema, a la espera de su resolución judicial.

Lo confirmó Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos. "De 36 unidades quedan no más de 18", señaló el referente del sector. Aseguró que la gran mayoría están "evaluando si trabajan o no porque la actividad ya no es rentable".