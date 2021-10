Así lo sostuvo Carolina Neil, presidenta de la Cámara de Comercio sobre la apertura de las Zonas Francas. "No lo debemos ver como enemigos, sino que debe ser un complemento" señaló la dirigente comercial que admitió que la entidad estará "atenta" para ver si el funcionamiento generará impacto o no en el comercio local.

Así lo sostuvo Daniel Guzmán de la FEPOTRA (Federación Popular del Transporte). Para el especialista hay que replantear o los embarcaderos o los buques que van a operar, además de buscar una traza más segura y no tan a mar abierto. El cruce propuesto demandará no menos de 7 horas de navegación frente a los 25 minutos del cruce actual por Chile. También piden cambiar el tipo de embarcaciones de tipo roll on roll off que no navegan a más de 35 km por hora.