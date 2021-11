Carlos Tevez reapareció en los medios este martes y rompió el silencio en "F12", de ESPN. Allí, el ex Boca aseguró que no extraña el fútbol y que seguirá siendo jugador libre hasta que le llegue una propuesta del exterior que lo motive. "Extrañar, la verdad que no extraño. La estoy pasando realmente bien con mi familia", reconoció.

"Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese o me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, bueno seguiré", detalló Tevez este mediodía.

"Cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mio ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro", se sinceró.

Y puso un claro ejemplo: "Me pasó que el sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y pensaba que si estuviera jugando no podría estar ahí, o llegaba tarde, o si era el resultado que se dio (que Boca perdió con Gimnasia), no llegaba".

En esa línea, Tevez aclaró que si vuelve a jugar tendrá que darse "un equilibrio para poder jugar al fútbol pero también ser feliz, no con esa presión que te lleva a la locura de no poder estar con la cabeza al 100% tranquilo".

Para cerrar, dio pistas de donde podría darse su vuelta. "Si hay un futuro es afuera", afirmó el 'Apache' sin dudar. "No voy a jugar en otro club que no sea Boca. Siempre lo digo y mi palabra voy a mantenerlo", sostuvo sobre un hipotético regreso a la actividad profesional.

FUENTE: Ámbito.