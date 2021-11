Tras la apertura de la Zona Franca muchas empresas, comercios, asociaciones e instituciones han hecho cambios o presentaron sus propuestas para ser parte de alguna forma de esta herramienta. Según Daniela D´Amico, concejal, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “nuestra propuesta es que tengan la misma igualdad y condiciones”.

D´Amico comentó como fue la sesión de hoy que continuara mañana debido a un corte de luz “nuestra propuesta es algo que veníamos hablando con los taxista de Río Gallegos, hay una parada de taxis que está habilitada”. Además dijo “la idea es que todos queremos trabajar y que sea lo más equitativo posible”.

Para concluir la concejal comentó sobre el presupuesto y la tarifaria para el año 2022 “esa fue una de las cuestiones que más se trató en esta reunión, la verdad que nos parece algo vergonzoso”. A su vez hablo sobre los cobros al casino “no me convence, algunos dicen que es mayor el ingreso. Pero que sea a año vencido no me parece que sea seguro”.