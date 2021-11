El acuerdo de prórroga celebrado entre el Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC) y la empresa SINOPEC Argentina generó malestar esta tarde en la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, donde los propios legisladores del oficialismo salieron a acusar al presidente del organismo, Matías Kalmus, de haber obrado "de mala fe" y haber arreglado un Acuerdo Transaccional sin haber hecho parte de dichas negociaciones a los legisladores, ni a los intendentes de las localidades vinculadas a la actividad petrolera.

El propio Presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Matías Mazú, fue el encargado de manifestar su molestia con el funcionario y sostuvo "más allá de las diferencias políticas que podemos tener quienes estamos en este recinto, el año pasado cumplimos una agenda importante con relación al tema de los hidrocarburos y todos coincidimos en que el Estado no puede estar en una situación de indefensión o debilidad ante las empresas" y continuó "hubo un montón de coincidencias que debíamos haber plasmado en este acuerdo. Creo que hubo mala fe del presidente del Instituto de Energía porque si habíamos empezado a mantener un acuerdo, debería haber mantenido las reuniones con los diputados, con los intendentes y con los distintos actores políticos que van a participar dentro de este esquema",

"Pero esto no se vio -agregó Mazú- y tendrá que venir a rendir cuentas el presidente del Instituto de Energía a la Comisión que corresponde y también tendremos que impulsar reuniones con los intendentes porque hay muchos temas en este acuerdo que debemos charlar antes de aprobar. Nos debe clarificar muchas cosas el presidente del Instituto de Energía para recién luego llegar a la mejor alternativa, porque esto es lo que resolvió en pleno esta Legislatura".

Pero no sólo Mazú planteó sus diferencias con la aprobación de la nueva prórroga, otros legisladores del Frente de Todos dejaron en claro que "no habían tenido participación en la discusión, ni en los detalles de lo que se acordó y hasta la propia Liliana Toro pidió que "se arme un Plenario de Comisiones para tratar el tema, ya que los legisladores que representan a localidades que tienen actividad hidrocarburífera, "no".habían tenido participación en la elaboración de la Resolución, ni tampoco los intendentes de esas localidades".

"Todos coincidimos en que no podíamos seguir con los instrumentos legales que teníamos o ir a mitigar a nivel internacional, una locura que no sé a quién se le puede ocurrir" reclamó Mazú, que agregó "nosotros teníamos acordado cambiar esto, entonces el error no ha sido nuestro, creo que hay que trabajar con responsabilidad y seriedad como lo pidió la gobernadora y creo que en el medio hay funcionarios que no cumplieron con lo que tenían que cumplir".

"Pido una moción de orden que pase el proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, debemos sacar la mejor propuesta para los santacruceños" sentenció el presidente de la bancada oficialista.

LA RESOLUCION