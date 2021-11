Tras la visita del Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación Julián Domínguez en los últimos días, varios productores se han acercado a plantearle propuestas o dudas sobre distintos temas. Según Miguel O´Byrne, presidente del Instituto de Ganadería de Santa Cruz, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “si esto no se pone en control, en unos años será un desastre”.

O´Byrne comentó sobre las reuniones que tuvo con el Ministro Julián Domínguez “cada vez que viene un ministro aparece una oportunidad de mostrar la realidad santacruceña. Le quedo claro que es más compleja la producción acá”. Además dijo “se fue con la concepción muy clara que tenemos un problema en la provincia que es el guanaco”.

Para concluir el presidente del Instituto de Ganadería de Santa Cruz dijo “hay una sobrecarga muy importante en la provincia, la carga que se le está haciendo al suele es igual o mayor que hace años. Esta sobrecarga no hará un deterioro muy grave”. A su vez dijo “hay un potencial muy bueno, los precios no son malos y la demanda de carne ovina es mucha. Desde el punto del mercado no hay problema, el problema es el volumen”.