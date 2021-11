El Gobierno Provincial presentó a comienzos de octubre la solicitud para estas aperturas que permitan el ingreso de turistas a través de los Pasos Integración Austral, Dorotea, Cancha Carrera y Jeinemini.

“Ya tenemos presentadas las solicitudes de apertura de los distintos pasos fronterizos y de los pasos aéreos, solicitamos el corredor seguro para que abra el Aeropuerto de El Calafate como un destino internacional. Todo eso está en proceso de avance”, explicó el ministro de Salud.

Dicho trámite está siendo evaluado por áreas nacionales de Migraciones, Salud y Jefatura de Gabinete explicó el funcionario provincial y, a la vez remarcó que para la apertura “Chile tiene que abrir la frontera para que pueda concretarse ese paso y la Cancillería de ese país dice que por lo pronto tiene pensado abrir un solo paso fronterizo en noviembre para toda la Argentina y dos pasos en el mes de enero”

Esto significa que “independientemente que nosotros tengamos la frontera abierta si del lado de Chile no pasa lo mismo, se imposibilita el traspaso”, enfatizó García.

También puso el acento en que Chile plantea una serie de autorizaciones y evaluaciones de los certificados de vacunación que podrían demorar hasta 30 días en otorgar la autorización para el ingreso al país limítrofe. “Si uno solicita viajar hoy para ingresar al país, el período que tarda en autorizar es de 30 días”, explicó García.

Más adelante indicó que estas situaciones “se están trabajando entre los dos países y las áreas diplomáticas realizan un trabajo conjunto para poder otorgar dichas habilitaciones”.

En el COFESA se planteó la situación epidemiológica del continente africano con “la detección de una nueva cepa con una complejidad más elevada y eso demuestra que las vacunas son protectoras para esta nueva cepa que transmite la enfermedad en forma más elevada. Por eso es que se tomó la decisión de no permitir el acceso a los que viajan a África para evitar esta nueva cepa”.

Al ser consultado por los dichos de la diputada nacional Roxana Reyes, quien aseguró que no existían un plan de trabajo sobre este tema, García subrayó: “Tenemos presentado los protocolos y no son determinaciones arbitrarias, sino que son decisiones que deben tomarse para garantizar que exista el riesgo mínimo o que no exista directamente”.

“El Gobierno Provincial junto con el Nacional, vienen trabajando para realizar la apertura y es facultad de la Nación decidir el momento oportuno para tomar esta decisión evaluando el adecuado contexto epidemiológico para realizar dichas habilitaciones”, concluyó el ministro.