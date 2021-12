García: “El Pase Sanitario va a tener cumplimiento efectivo a partir del 1° de enero de 2022”

En primera instancia, García señaló que en la jornada de ayer se detectaron 5 nuevos casos positivos para esta enfermedad, 3 en Río Gallegos y 2 en Gobernador Gregores. “Llevamos en este momento un total de 34 casos activos observándose que el incremento de los casos en estos últimos días se ha producido el modo importante. Sabemos que la pandemia no ha culminado y que todavía existen personas que pueden llegar a contagiarse, difundir la enfermedad”, explicó. Y agregó que se está poniendo mayor atención en las personas viajeras provenientes de zonas endémicas de COVID-19 que al regresar a la provincia puedan presentar síntomas y a desarrollar la enfermedad.

En ese sentido, recordó que la provincia de Santa Cruz tuvo durante muchos días un índice bajo de personas contagiadas, pero en relación a la movilidad de las personas por la cercanía de las vacaciones hace que el sistema de salud esté en alerta para evitar que se generen nuevos brotes.

Campaña de vacunación

En cuanto al proceso de vacunación, indicó que más del 80% de la población ha recibido al menos una dosis del esquema de vacunación y continúan trabajando fuertemente para completar esquemas y avanzar, también, con la tercera dosis. “Estamos en la etapa donde se vacuna principalmente a niños entre 3 a 11 años, adolescentes de entre 12 y 17 años y también a aquellas personas mayores de 18 años que aún no han accedido al sistema de vacunación”, resaltó.

Pase Sanitario

En lo que respecta a las novedades en el orden nacional, el Ministro expuso que se firmó la decisión administrativa en la cual comienza a regir en la República Argentina el denominado Pase Sanitario el cual va a tener cumplimiento efectivo a partir del 1 de enero de 2022. “El Pase Sanitario al que la provincia de Santa Cruz adhiere e impulsa que la mayoría de la gente esté vacunada con el esquema completo que se encuentren inmunizados de un modo correcto para no tener forma grave de la enfermedad y que no haya que no haya que hacer internaciones o que lamentablemente se produzcan decesos”, expresó.

La acreditación de esquema completo de vacunación COVID-19 será requerida desde el 1° de enero a toda persona, a partir de los 13 años de edad, para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico. La medida fue tomada a partir del consenso entre todas las jurisdicciones y el gobierno nacional, siendo una herramienta clave para sostener los logros, reducir los riesgos epidemiológicos y seguir brindando protección contra COVID-19 a cada vez más ciudadanas y ciudadanos. Además, las jurisdicciones podrán exigir la acreditación del esquema completo para actividades adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan de vacunación local y los avances en las coberturas de vacunación contra COVID-19.

“Los dispositivos en la provincia de Santa Cruz están adecuados para recibir quienes quieran vacunarse con la segunda dosis, con la tercera dosis, y para quienes aún no han iniciado el proceso de vacunación. sabemos que la exigencia del pase sanitarios a la cual la provincia también va a adherir, significa que en muchos lugares de la Argentina para poder acceder a distintos eventos actividades masivas con situaciones de riesgo o de encierro será necesario este pase para poder realizar determinadas actividades”, consideró.

Para finalizar, García recomendó a la población y ante el incremento de casos continuar con los cuidados y complimiento de los protocolos y recomendaciones que se generan desde los distintos estamentos del estado provincial, “cuidándonos, cuidando a nuestros seres queridos, y también vacunándonos porque está visto que la vacunación con las medidas preventivas y el diagnóstico temprano a través de los hisopados para las personas que presentan síntomas son la mejor herramienta que estamos teniendo nosotros para combatir a la pandemia”.