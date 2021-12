En el acceso al Municipio: inauguraron estatuas de los ex intendentes Néstor Kirchner y Freddy Martínez

La ceremonia estuvo presidida por el jefe comunal, pero además contó con la participación del ministro de Gobierno de la Provincia, Leandro Zuliani; la ministra general de Gobernación, Claudia Martínez; el ministro de Desarrollo Provincial, Jorge Ferreyra; la vocal por el Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández; el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú; y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Paola Costa.

A su tiempo, tomó la palabra el ex concejal José Amador Hidalgo, oportunidad en la que agradeció al intendente “por este momento”, y luego señaló: “Estamos hablando de dos hombres que caminaron su ciudad, que reconocieron a sus vecinos, que nos dieron una participación importante y que lo hicieron de manera constante. Y no sólo lo hicieron cuando estuvieron a cargo de la intendencia, porque ambos también tuvieron la oportunidad de tener responsabilidades mayores a nivel nacional. En el caso de Néstor, en la Presidencia, y en el de Freddy, en la Diputación Nacional en varios mandatos. Estamos hablando de dos hombres que reafirmaron sus convicciones en la participación política, en el desempeño de sus cargos, creo que son ejemplos que debemos imitar, sobre todo en estos tiempos. Dos hombres con convicciones, que afianzaron la democracia y que, en muchos casos, somos producto de eso. En mí caso, soy producto de Néstor, quien nos dio la vocación política necesaria para poder trabajar para nuestra comunidad. Hablamos de dos vecinos, de dos amigos, que han sido importantes en la vida política y democrática de nuestra ciudad, provincia y nuestro país”.

Luego fue el turno de “Freddy” Martínez, quien también agradeció al intendente por la iniciativa. En tal sentido, señaló: “Es el reconocimiento que uno acepta en nombre de todos quienes trabajamos generacionalmente en ese momento de la política. A mí me tocó, estando en el Senado, hacer el homenaje a ‘Lupín’, como lo conocíamos todos, cuando falleció. Y yo siempre dije que era un animal político, primero; y segundo también siempre dije que caminábamos las mismas veredas pero por distintas baldosas. Siempre ocupamos cargos producto de la determinación de la gente, y creo que eso también de alguna manera nos ponía en buena sintonía cuando discutíamos. Les puedo asegurar que las discusiones que teníamos no eran fuertes, eran fuertísimas, pero siempre tuvimos como un pacto no escrito ni hablado de que nuestras peleas jamás las tenía que pagar la gente. Esas las pagábamos nosotros cuando había elecciones”, cerró.

Finalmente, el intendente Pablo Grasso resaltó la figura de Martínez e indicó que “en política se tiene que volver al rol de que podemos estar en diferentes lugares pero siempre pensando en el bien de la gente. Y pensar en la discusión política, pero en la discusión política, no en el agravio de apuntarnos con el dedo si pensamos distinto y ver qué provecho podemos sacar en base a si la gente nos insulta o agravia más. Tenemos que recuperar aquella expectativa de crecimiento que tenían nuestros dirigentes, para tener la posibilidad de seguir fortaleciendo la democracia pero también la política”, dijo.

“Queríamos empezar a compartir la política con cada uno de los vecinos haciendo este reconocimiento. Porque los homenajes hay que hacerlos en vida”, apuntó el intendente, quien luego se dirigió a Martínez para decirle: “Por el tiempo que pusiste en esto, el que no pudiste compartir con tu familia, espero que lo disfrutes mucho. Sos un gran hombre, gran político y un gran compañero con quien se puede contar para evacuar cualquier duda. No somos dueños de la sabiduría, pero lo importante es poder sintetizar el pensamiento de muchos para que los errores que se han cometido no se vuelvan a cometer. Y las cosas buenas que se hicieron, fortalecerlas, para que Río Gallegos crezca cada vez más”, finalizó.