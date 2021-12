El intendente recibió a jóvenes artistas que estarán presentes en el 136 Aniversario

En primer lugar, el artista Nicolás Jerez intérprete del género del rap expresó su satisfacción por poder presentarse en la fiesta de la ciudad. Sostuvo: “estoy muy contento y es un honor muy grande participar de los espectáculos. Me voy a estar presentando el jueves 16 en la propuesta que se va desarrollar en el Hispano Americano”. Valoró que “nos tomen en cuenta es muy importante porque cada uno de los artistas urbanos hace un gran esfuerzo para crecer. Estamos muchas horas practicando y rapeando en la calle y nos enorgullece que se nos tome en cuenta para un evento tan grande como es la fiesta de Río Gallegos”.

El artista desde hace dos años está en la movida del rap, un género que ha tenido un gran crecimiento, con un gran seguimiento en redes sociales y con muchas visitas. Joaquín Cuello “Kyllian” acompañará a Jerez en la movida del Rap que tendrá desarrollo en las instalaciones del gimnasio del Hispano Americano.

Por su parte, Octavio Ferreyra, último ganador del certamen organizado por el Municipio “Gallegos Canta”,se mostró contento con la firma del contrato. “Estoy emocionado porque es mi primera oportunidad formal. Es un hecho muy importante para mí en lo personal y en lo artístico; estoy esperando que me confirmen la fecha para anunciarlo. Es un honor que no imaginaba, estuve haciendo presentaciones en distintas radios que me dieron la oportunidad para dar a conocer mi repertorio. Por ello, me parece muy valedero que se den este tipo de posibilidades a los artistas jóvenes de mostrar su talento, que a veces cuesta un poco que se conozca lo que hacen y más que nada hacerlo en la fiesta de la ciudad”.